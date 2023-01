Nicolas Pirard: « Une drôle d’atmosphère »

"Un jour sans ? On peut dire ça, confie le T2 Nicolas Pirard. Mais il y a aussi les circonstances du match. Un premier penalty totalement inexistant, l’exclusion de Maisin, un penalty raté qui aurait pu nous relancer. Car, même à dix, on aurait pu revenir au score, j’en suis persuadé. Ce qui m’ennuie un peu, c’est que certains n’avaient pas l’air très concernés, même si je peux me tromper. Seuls un ou deux ont tiré leur épingle du jeu et se montraient déçus à l’issue de la rencontre… C’était une drôle d’atmosphère." La possibilité de bien se placer pour participer au tour final s’éloigne tout doucement. À moins de se relancer directement face à St-Symphorien dimanche (avec une kyrielle d’absents) ou de gagner… la troisième tranche.