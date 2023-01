16-15, 23-10, 15-17, 22-20

NAMUR: Matthys 6, Defosset 20, Dossou 8, Saucin 10, Rupnik 14, Boosten 3, Zelnyte 12, Whitted 2.

Wilson étant toujours blessée et Carpréaux étant malade, les Namuroises ont dû batailler pour l’emporter face à une équipe de Brunehaut très physique.

"C’était très poussif en début de match et le premier quart a été disputé (16-15), on a raté quelques paniers faciles. Les dix minutes suivantes sont à notre avantage puisque nous creusons un premier écart significatif", raconte Lionel Dorange.

Au retour aux vestiaires, Namur a 14 points d’avance (39-25) et semble se diriger vers une neuvième victoire en championnat cette saison. Si le troisième quart est moins bon que le précédent, Brunehaut ne laissant pas Namur prendre le large, les joueuses de José Araujo assurent et terminent le travail en fin de match. "Ça ne rentrait pas dans le troisième et Brunehaut a bien coupé nos transitions. Même si notre jeu a été un peu décousu par moments, le principal était de gagner. On s’attendait à une bagarre physique et ça a été le cas, tout en restant un match correct. On a fait ce qu’on avait à faire et on a vu certaines joueuses, Laura (Zelnyte) et Wivine (Defosset) en tête, tirer leur épingle du jeu", analyse l’assistant-coach namurois.

Namur a désormais la tête tournée vers sa demi-finale de Coupe de Belgique à Braine samedi prochain. Quant à Wilson, elle devrait faire son retour à l’entraînement cette semaine.