Au cours d’une première mi-temps équilibrée, les Coalisés ouvraient la marque sur un penalty de Blanchard tandis que Catinus, le premier buteur local, recevait la carte jaune. "Mais qui devait être rouge, en tant que dernier homme et coup porté au visage", précisait le gardien visiteur Cédric Graulus.

En seconde période, Rémy et Lengelé creusaient l’écart (1-3). Après le but de Dethier (2-3), la fin de match gagnait en intensité. L’arbitre accordait un penalty au second buteur local mais Graulus arrêtait sa panenka. Le referee faisait alors recommencer le penalty… Et Graulus arrêtait à nouveau la frappe puissante de Dethier.

RUS Dinant 5 – Loyers 7

Auteurs d’un pressing haut, les Mosans prenaient l’avance par Akandja (1-0, 7e), avant de doubler la mise via le remuant Hengen (2-0, 12e). Coulon stoppait l’hémorragie (2-1, 17e). Hengen profitait d’une erreur défensive pour creuser à nouveau l’écart (3-1, 25e).

Après le repos, les Loyersois renversaient la vapeur via Jacques, auteur d’une très bonne prestation (3-2, 30e), Pirson (3-3, 39e ; 3-6, 46e), Sahbaz (3-4, 39e) et Coco Ruymbeke (3-5, 44e). Si les visités faisaient illusion sur un doublé de Hengen (5-6), Coco Ruymbeke fixait les chiffres (5-7, 48e). Signalons au passage l’excellent arbitrage de Monsieur Darc.

Vedrin 6 – Walcourt 5

Forts de l’avantage du terrain, les Vedrinois se détachaient grâce à Gilsoul (3), Limet et Bothy. Menés sur un score de forfait, les visiteurs recollaient au score (5-4) avant d’égaliser dès la reprise (5-5). Serge Guede offrait la victoire aux siens (6-5). La fin de match était marquée par la carte jaune de Minet, l’un des buteurs de Walcourt. Vanstichel (3) et Coppin ont inscrit les autres buts visiteurs. Blessé à la cheville, le visiteur Jonas Moreau a effectué le déplacement, mais n’a pu participer à la rencontre.

"Un 10 sur 10 qui fait beaucoup de bien, se réjouissait le mentor vedrinois Pierre Monjoie. Nous sommes à huit victoires et huit défaites. Nous avons prouvé que nous sommes à notre place en P1."

Namur Utd 2 – BF Dinant B 6

Les Dinantais passaient à côté de leur première mi-temps. De 0-1, le score passait à 1-1 (D. Dury) et à 2-1 (K. Dury). "Les Namurois avaient livré une bonne première mi-temps et auraient mérité de mener au score au repos (finalement atteint sur le score de 2-2)", reconnaissait sportivement Philippe Meyfroidt.

Tancés au repos par leur capitaine-coach, les Copères sortaient une seconde mi-temps de bien meilleur acabit. Ils retrouvaient leurs phases offensives et accéléraient le jeu de belle façon pour remporter un succès mérité. Collart (2), Hendrick, Henry, Kempinaire et O. Meyfroidt se sont partagé les buts mosans.