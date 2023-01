Arbitre: Meys.

Carte jaune: Charlier.

Buts: Lorenzon (1-0, 40e et 2-0, 80e).

TAMINES: Aromatario, Leemans, Piret (77e Bulfon), Charlier (85e Becquevort), Boukamir, Caio (67e Gahouchi), Mariano, Mwemwe (85e Kabeya), Lamort, Katuma, Pale.

ONHAYE: De Vriendt, Granville, Bouterbiat (60e Guiot), Gilain, Bastin, Lorenzon (87e Delplank), Lambert, Fastrez, Teklak (85e Lizen), Gall, Guerri (75e Kembi).

La grande question de ce derby namurois était de savoir si, avec les nouveaux transferts, l’animation offensive des Taminois allait s’améliorer. En tout cas, Tibor Balog avait décidé d’aligner d’entrée Katuma et Pale. "Dans l’ensemble, je suis satisfait de leur prestation. Ils ont beaucoup travaillé, mais il n’y a pas encore d’automatismes. Donc, je ne peux pas leur en demander trop. On s’est quand même créé deux opportunités", affirmait l’entraîneur hongrois. Ses deux renforts offensifs ont montré de l’envie, comme leurs partenaires. En première période, Tamines et Onhaye se sont neutralisés, avec beaucoup d’impact physique. Il aura fallu une longue rentrée en touche déviée par Gilain vers Lorenzon pour que celui-ci ouvre le score, après 40 minutes de jeu. "Notre première déconcentration se paie cash et ça arrive souvent depuis un certain temps", concédait Balog.

Au retour des vestiaires, Tamines tentait de s’installer dans le camp adverse. Dans le quatrième quart d’heure, Katuma voyait sa frappe passer à côté des montants de De Vriendt, tandis que la tête de Pale finissait dans les bras du portier walhérois. Pas assez pour bouger une solide équipe onhaytoise. "Une fois que l’on a mené au score, on a fait bloc et on leur a laissé le ballon. On a repris la possession en fin de match et avec la fatigue, on a su profiter des espaces", assurait Lionel Brouwaeys. À dix minutes du terme, Lambert pénétrait dans le rectangle et butait sur Aromatario, mais Lorenzon suivait et s’offrait un doublé. L’attaquant walhérois aurait pu s’offrir un triplé, mais le gardien taminois stoppait son penalty à la 85e.