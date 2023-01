Le TTSC Moustier donne la priorité aux jeunes

Après deux années rendues compliquées par la pandémie, le club de Moustier attire de nouveaux adeptes. Le club, qui aligne quinze équipes masculines et cinq triplettes féminines, compte aujourd’hui 111 joueurs. "Nous avons en effet réalisé quatorze transferts, précise Jean-Pol Koszulap, le trésorier. Des joueurs venus du Hainaut, de Fosses, Jemeppe et Flawinne. Et nous avons affilié 26 pongistes, dont une majorité de jeunes, grâce à la richesse de la formation et aux nombreux stages proposés tout au long de l’année. En peu de temps, on est passé de 70 à 111 affiliés."