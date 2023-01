Le bloc namurois a parfaitement fonctionné

Le noyau namurois a aussi progressé dans la gestion des matchs. "Tubize a conservé la possession, mais leurs efforts sont restés stériles. Yohan (Prévot) n’a pas eu deux arrêts sérieux à effectuer", constate le défenseur central, intransigeant durant 90 minutes, comme le reste de l’équipe. Avec un peu plus de réussite, les "Merles" auraient même pu plier la rencontre. "Nous n’avons pas toujours bien géré nos contres." Peu importe puisque voilà trois points très importants, obtenus au terme d’une prestation accomplie. De quoi rester en pole position pour le gain de la tranche. "Nous ne devons pas nous focaliser là-dessus, considère Soulimen Ghaddari. Gagner le plus de matchs reste notre principal objectif. Cédric (Fauré) et Pierre (Salme) nous poussent à dépasser nos limites." Cela marche manifestement et, au-delà de la tranche, les Namurois lorgnent désormais la deuxième place, qualificative pour une montée directe, vu que l’autoritaire leader (Warnant) ne semble pas vouloir obtenir la licence de N1. Un dossier que le président namurois suit désormais de très près pour son club.