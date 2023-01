La production de la Deppe connection

Quentin a pu compter, une nouvelle fois, sur son frère, Nicolas, auteur des deux assists. "Comme face à Saint Symphorien", précise-t-il. Si le premier but est venu d’un coup franc de l’aîné, le second est venu d’une belle phase de jeu, avec Quentin est à la réception d’un excellent centre. "On se trouve facilement sur le terrain. Il sait quand je fais un bon appel et peut me donner le ballon. Et inversement, quand je fais un moins bon appel, il ne me donne pas forcément le ballon." Les frangins ont déjà évolué ensemble, dans l’équipe espoirs de l’Olympic, mais c’est véritablement cette saison, et depuis que Fabrice Lebrun a repris l’équipe, que leur entente éclate sur le terrain. "En début de saison, j’étais positionné en numéro neuf et c’était plus compliqué de se trouver, car Nicolas joue en dix. Maintenant que le coach m’a placé sur le flanc, ma position préférentielle, c’est plus simple."

Objectif dix

Comme tout bon joueur offensif, Quentin a soif de buts et son objectif est clair. "J’espère atteindre la barre des dix réalisations pour la fin de saison, poursuit celui qui sera suspendu pour trois cartes jaunes face à Tamines. Mais, même si je ne marque pas, tant que l’équipe gagne, c’est le plus important sur le terrain."

Si, de l’extérieur, tout le monde voit que Couvin-Mariembourg tourne mieux, la confiance règne à l’intérieur du groupe. "Fabrice nous donne de la liberté dans le jeu, tout est mieux cadré aussi. Même le T2 qui, finalement, est comme un deuxième T1, n’hésite pas à parler et à nous donner des conseils durant la rencontre. Tout va mieux." Et le maintien semble de plus en plus possible, pour un groupe qui risque encore de réaliser quelques surprises d’ici la fin de saison.