J’ai commencé à l’âge de 5 ans, dans le club de Moustier, où jouent toujours mon papa et ma maman. En 2012, j’ai choisi de rejoindre Vedrinamur, pour évoluer dans une équipe correspondant à mon niveau, en régionale, et pouvoir ainsi continuer à progresser. Cinq ans plus tard, je suis partie tenter l’aventure en France, à St-Denis. Pendant rois saisons, j’ai découvert un autre championnat et d’autres joueuses. Depuis 2020, j’évolue à Malonne.

Avec une saison 2021-2022 exceptionnelle !

On a en effet signé le doublé titre-coupe. Une première pour un club namurois. Deux supers succès dans notre palmarès.

Cette saison, avec un classement A4, tu es la locomotive de l’équipe. Comment gères-tu ce changement ?

Lors de la dernière campagne, en raison d’un point du règlement, je ne pouvais jouer en même temps qu’Olga Mikaylova, vu que nous avions le même indice. C’était un peu compliqué. Suite au départ d’Olga, je me retrouve première joueuse, d’autant que je suis montée A4. Mon premier tour est très satisfaisant. Je n’ai connu que cinq revers. J’ai chaque fois donné le maximum et, surtout, sans me mettre la pression.

Et le bilan de l’équipe ?

On a concédé le partage à Anvers et on a perdu le dernier match contre Vedrinamur. Après notre défaite à Meerdaal-Leuven lors de la treizième journée, on compte cinq unités de retard sur les Vedrinoises. On va donc se battre pour rester dans le top 3.

La coupe reste-t-elle un objectif ?

Bien évidemment. En quarts de finale, on affronte l’Etoile Basse-Sambre, ce mardi. Parmi les candidats, il reste Anvers, Astrid et Basècles, vu que les Vedrinoises sont éliminées. On va donc tout faire pour décrocher un nouveau trophée.

Chaque semaine, tu joues également avec les messieurs, en nationale 2. Avec la même motivation ?

Je préfère jouer en messieurs. Les jeux correspondent mieux au mien. Chez les dames, ce sont des jeux plus défensifs, alors qu’en hommes, on attaque davantage. Notre objectif est d’assurer le maintien au plus vite.

Quel est ton meilleur souvenir ?

Je ne peux oublier la finale de la coupe de Belgique à Diest, contre Anvers. Alors que nous étions à égalité (3-3), j'ai remporté le match décisif contre une adversaire au jeu défensif. J’ai su faire abstraction du score et j’ai été sereine pour l’emporter 3-0. Émotionnellement c’était très fort. Il y a aussi la Palette d’or reçue en 2018. Je la porte toujours au cou.

Que retiens-tu de ton expérience à St-Denis ?

Une chouette expérience. J’ai pu disputer un tout autre championnat et rencontrer d’autres joueuses. Les mentalités sont différentes. On avait des moments conviviaux et, après chaque entraînement, on avait droit à un sport collectif comme le volley ou le basket, pour renforcer la cohésion. Au niveau de mon jeu, j’ai pu améliorer mes services et le retour de service.

Quels sont tes objectifs personnels ?

J’espère rester dans le top cinq belge. Je vise aussi les demi-finales au championnat de Belgique série A.