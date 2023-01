Arbitre: Moyen.

Cartes jaunes: Boudin, Boigelot, Evrard, Ghazi, Derenne, Francotte.

Buts: Nava Fernandes (1-0, 3e), Francotte (1-1, 31e), Trigaux (1-2, 45e et 1-3, 67e), Gilissen (1-4, 76e).

NISMES: Rousseau, M.Fraiture (71e Hernandez), Nava Fernandes, Horé (63e Broutin), Libert (71e Yedoh), Delporte (82e Caliskan), Boudin, B.Fraiture, Sanchez, Derenne, Ghazi.

GRAND-LEEZ: Legrand, Evrard, Grégoire, Kindermans, Trigaux (74e Beguin), Ligot, Boigelot (57e Longin), Francotte (82e Barry), Piazzalunga, Van Bets (60e Gilissen), Boreux.

En début de semaine, le comité nismois avait posé un ultimatum à Bareck Bendaha. Une défaite face à Grand-Leez et sa place de T1 serait vacante.

À l’issue de la rencontre, le président des "Crayats" est descendu dans le vestiaire en compagnie de son coach. "Aucune décision n’est prise, il n’y aura pas de news d’ici lundi", soulignait le dirigeant.

Un départ de rêve

Pourtant, la partie débute parfaitement pour les "Bleus". Profitant d’une bourde du gardien des "Verts", Boudin récupère le cuir et centrait pour Nava Fernandes, qui n’avait plus qu’à fixer. 1-0 après 3 minutes, quoi de mieux pour Nismes ?

Plus les minutes passaient, plus Grand-Leez prenait ses marques et surtout usait son adversaire.

Sur penalty, Francotte réduisait l’écart, avant que Trigaux ne file en contre, sur une faute non sifflée par M. Moyen.

Trop de cadeaux

La seconde période était plus compliquée pour les "Crayats", qui craquaient physiquement. Trigaux s’offrait un doublé sur une mauvaise relance adverse, avant que Gilissen ne fixe le score à 1-4.

"Ce sont tous des cadeaux, que l’on offre à l’adversaire, mais je fais avec ce que l’on a", soulignait Bareck Bendaha.

"Une rencontre très appliqué de la part de mon équipe, où tout le monde se met au service de l’autre", se félicitait son collègue grand-leezien, Dany Verkamer.