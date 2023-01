Classement des buteurs de P1: FF9 a encore frappé

Les " Écureuils ", tombeurs de Chevetogne sur le score de 3-2, ont en effet pu compter une fois de plus sur deux goals de l’aîné des frères Fromont, très peu habitué à ne marquer qu’une fois dans un match… Florian, qui vient de signer ses 24e et 25e réalisations personnelles, n’est sorti d’une rencontre avec un seul but au compteur qu’une fois cette saison (lors de la victoire 3-1 contre Grand-Leez). Pour le reste, ce sont 8 doublés et 2 triplés. Rien que ça !

Autre double buteur ce week-end, le jeune Aurélien Leclercq a réussi, pour sa part, son deuxième doublé de la saison. Et celui-là a valu son pesant d’or puisque Haversin est sorti vainqueur de son derby à Hamois et de ses retrouvailles avec son ancien coach, Damien Trimboli. Jolie surprise de la part de la lanterne rouge qui s’offre le scalp du Condrusien (2-4).

Autant de goals de la part de Florian Trigaux (Grand-Leez), dans une rencontre remportée par les Gembloutois chez des Nismois trop généreux vis-à-vis de l’adversaire dans leur moitié de terrain. Un peu plus tôt, Simon Pirson avait réussi le premier doublé du week-end, lors de la nette victoire de Fernelmont-Hemptinne sur Évelette-Jallet (5-1).

Voici le top 13 des meilleurs buteurs après la 18e journée de P1 namuroise: