"J’ai été davantage surpris par le timing que par la décision en elle-même, mais ça reste un coup sur la tête, commente le désormais ex-coach. Nous avons vécu une saison comme je n’en souhaite à personne et je ne ressens aucune animosité. Le comité veut vraisemblablement créer un électrochoc pour éviter la relégation. Je regrette juste de ne pas avoir eu de solutions en interne, comme on a pu le voir à Ciney, pour pallier aux nombreuses blessures. Le président m’a assuré que les joueurs n’étaient en rien impliqués dans la décision du club et savoir que le groupe est resté solidaire me met un peu de baume au cœur."

Pour remplacer celui qui était au club depuis 2018, le club a choisi Jacques Stas, père de Jimmy et actuel manager sportif de l’équipe nationale, pour relever la délicate mission de maintenir le club en R1, dans un premier temps. "Nous voulons collaborer sur le long terme et Jacques sera aussi chargé, dès la saison prochaine, de superviser les équipes de jeunes en maxi-basket, commente le président Michaël Neureuther. Se séparer de Pierre-Philippe était une décision difficile mais nous croyons dur comme fer au maintien. Je pense que l’équipe a assez de qualités sur papier, même à neuf, pour aller chercher les victoires nécessaires lors des douze derniers matchs."