Vestiaires

Une réforme des championnats en salle est en gestation. " L’idée est de ne plus faire disputer deux matchs par journée à chaque équipe, mais un seul, en alternant domicile et extérieur, sauf en DH seniors, explique Nancy Pauwels, du Hockey Namur. Il y aurait moins de matchs au total et on passerait peut-être à 4x15 minutes, au lieu de 4x10. Chaque club devrait ainsi assumer sa part de frais de salles. Le projet devrait être présenté le 15 février et être voté en AG le 22 mars. "