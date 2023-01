Ce succès est amplement mérité " confie le coach sambrien Grégory Dejaiffe. Au repos la messe était quasiment dite avec le 2-0 signé Abou Saleh et Wauters. A la reprise Auvelais garde la maîtrise du jeu ce qui permet à Dejaiffe d’alourdir la marque (3-0). Arquet tente de montrer autre chose mais le penalty converti à la 75e par Wouters ne change pas la donne.

Floreffe 0 – Leuze 3

Si Floreffe se montre plus agressif, c’est Leuze qui reste sur ses gardes pour mener 0-1 au repos via Nejjar. Dès la 50e Fouarge signe le 0-2. Il est imité peu après par Nejjar (0-3). A Leuze, Daphné a écopé de deux cartons jaunes.

Namur B 1 – Moustier 5

Après le 0-1 de Chemal, Namur égalise dans la foulée (1-1). Moustier repart de plus belle pour le 1-3 du repos venu des pieds de Achie et de Detournay. En seconde période les visiteurs restent maîtres du jeu et secouent encore les filets à deux reprises par Surinx et Detournay.

Rhisnes B 1 – Jemeppe 4

Si Rhisnes prend le jeu en main dès l’entame du match, Jemeppe ne reste pas en reste. Privé de deux penalties (parole du coach jemeppois Mao Catalano), c’est tout de mlême Rhisnes qui déflore la marque par Dorval. C’est 1-0 au repos. Dès la reprise Jemeppe, très remonté par son coach à la pause, va très vitre égaliser par Piraux avant de prendre résolument les devants. Du moins côté marquoir. Les autres buts sont inscrits par Legrain (2) et Mana. entre-temps Rhisnes s’était créé de belles occasions mais sans pouvoir conclure.

Emines 3 – Taviers 3

Taviers l’a échappé belle pourtant après avoir mené 0-2 dès la 8e par Henrottin. Emines ne peut égaliser car Marchal rate la transformation d’un penalty et Malotaux envoie le cuir sur la transversale. À la 40e c’est 1-2 par Bombey sur penalty. À la reprise Emines est très offensif mais c’est 1-3 par Seny. Emines reste menaçant et égalise par Marchal et Bombey. À la 85e on croit au 4-3 mais Sterpin frappe sur le poteau.

Ligny 2 – St/Germain 1

Ce succès permet aux Lignards de voir la suite avec plus de sérénité. Si les visiteurs prennent un bon départ, ce sont les visités qui mènent 1-0 au repos via Meunier. Dès la 47e c’est 2-0 via Wauthion. Dans la foulée Colige y va d’une lucarne pour le 2-1. Si Ligny se crée encore de belles opportunités, en fin de rencontre Saint-Germain manque l’égalisation.

Falisolle 3 – Flawinne 2

Rapidement mené 2-0 suite aux réalisations du visité Tahon, Flawinne égalise par Sanchez et Delsaux (2-2).

Après le repos les échanges sont relativement équilibrés mais la pièce tombe du côté visité à la 75e, via Tahon.

Bossière B 1 – Spy B 0

"Malgré ce score étriqué Bossière mérite son succès" confie le coach gembloutois Pierre Gilson. Si Spy se crée quelques occasions, Bossière mène 1-0 au repos via Barampama. A la reprise Bossière peut gérer les échanges et loupe quelques occasions. Spy pousse mais ne peut conclure.