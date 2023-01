En l’absence de Sébastien Mercier, malade en plus d’être suspendu, les "Fraisiers" étaient coachés par Thomas Evrard. Très fermée, la première période était sifflée sur un score vierge. Guenegand trouvait la faille au retour des vestiaires (1-0). Son équipier Piccoli lui emboîtait le pas. Sa frappe en pleine lucarne trompait son propre gardien ! Guenegand permettait aux siens d’émerger. "Nous sommes faibles, actuellement", reconnaît le T1 naninnois, Stéphane Decraux.

Petit-Waret 2 – FCO Namur 0

Les Biwacks prenaient rapidement les devants, grâce à Duchêne. Les Olympiens équilibraient les échanges, sans succès. En seconde période, ils prenaient la direction des opérations. Dhouailly et Strazzante voyaient leur égalisation refusée. Mauroy fixait les chiffres en contre.

J. Tamines B 3 – Jambes 2

Preumont et De Smet plaçaient les Jambois sur du velours. La fin de match était épique. Camara relançait le suspense sur penalty (2-1, 83e). Son équipier Sainthuile recevait ensuite un second carton jaune. Di Pietro profitait de cette supériorité numérique pour faire 3-1 (89e). Camara relançait une dernière fois le suspense (3-2, 91e).

Profondeville 2 – Ligny 0

Après le penalty manqué par Bodart, son équipier Nelis-Culot ne manquait pas le sien. À peine monté au jeu, Herbay fixait les chiffres d’un tir dans la lucarne. Le succès mosan était légèrement terni par l’exclusion de Bertrand.

Éric Suray sera toujours l’entraîneur de Profondeville la saison prochaine.

Sauvenière 3 – Bossière 3

Les Wawas ont mené deux fois au score, avant d’arracher le partage dans les arrêts de jeu grâce, entre autres, à leur supériorité numérique (Laurent avait reçu un carton rouge, 89e). De Groote (1-0), Desmet (2-1) et Henrion (3-3) ont été les buteurs visités, Lultz (1-1), Laidi (2-2) et Tallier (2-3), les buteurs visiteurs.

Eghezée 2 – Rhisnes 3

Grâce à ce succès, couplé à la défaite de Ligny et au partage de Bossière, les Rhisnos réalisent la bonne opération. Ils viraient en tête au repos grâce à Munaut (0-1), Radelet (0-2) et Joine (1-3). Poskin avait stoppé l’hémorragie (1-2). La seconde période était dominée par des visités qui relançaient le suspense via De Coster (2-3). La fin de match était marquée par les exclusions (deux cartes jaunes) du visiteur Dehaye et du visité Dehez.

Aische B 3 – Malonne 0

La première de Frédéric Quandt à la tête de Malonne a été ternie par le doublé de Gourmet (le second sur penalty) et le penalty de Gillard.

Grand-Leez B 2 – Lustin 1

Le duel de bas de classement est tombé dans l’escarcelle gembloutoise grâce, entre autres, au doublé de Genard (1-0 et 2-1 sur penalty). Pilar Cerqueira avait égalisé. La seconde carte jaune de Marchal a sonné le glas des espoirs lustinois.