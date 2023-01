Cartes jaunes: Massart, Gengler, Fontaine, Capouet, Vanderreycken, Leyssens, Willot et Laloux.

DINANT: Delaite, Capouet, Leemans, Loriers (68e Genette), Taminiaux, Leyssens, Fontaine, Akandja, Daxhelet, Massart (51e Colot), Willot.

ARQUET: Gillet, Labeau, Vanderreycken, Jonckers, Pairon, Gengler (72e Fischer), Demoulin (87e Avci), Nzinga, J.Mathieu, Verdel, A. Mathieu (63e Mpia).

Dinant peut voir venir. Arquet ne doit rien gaspiller s’il veut décrocher les lauriers. Le décor est planté. Une minute de silence est respectée en mémoire de Vital, le plus vieux supporter d’Arquet (nous y reviendrons). Les Namurois ne sont pas venus pour bâiller aux corneilles. Et d’office le coach quémande du rythme. Mais en face, par Akandja et Leyssens, les Copères se montrent plus saignants. Et il faut une sortie hors rectangle du gardien Gillet pour éviter le pire. Chez les visiteurs, ça manque de présence aux bons endroits. Dinant en remet une couche et Loriers est à deux doigts de mettre au fond. A la reprise, Arquet monte d’un cran afin de forcer la note. Mais c’est encore Colot qui prend le meilleur et place de peu à côté. De l’autre côté, Jonckers loupe à son tour en prenant les nuages. Les "Noirs" soignent mieux le duel et le second ballon. Et prennent franchement le dessus au cours du dernier quart d’heure. Tout en laissant le marquoir vierge

"Nous repartons avec un point et nous ne pouvons revendiquer plus, remarquait Sulejman. Les dimensions du terrain de Neffe nous ont franchement gênés. Nous sommes habitués à jouer sur une surface aux mesures plus conséquentes. Mais bon, pour un leader, perdre un point est une mauvaise opération". Maxime Laloux, quant à lui, était on ne peut plus satisfait: "Pour pallier les absences, j’ai même été obligé de faire entrer Noah, un gamin de 16 ans."