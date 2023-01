Cartes jaunes: Hendrick, Hennin, Mauléon.

Buts: Boutgmi (1-0, 62e), Mandil (2-0, 82e), Delens (3-0, 90e).

LOYERS: Salmon, Crevits, Dandoy, De Fraipont, De Geest, Boutgmi, Tadjenant (59e Mandil), Richir (82e Delens), Lampecco, Mathy (46e Scafidi), Mauléon.

FLAVON-MORIALME: Unver, Lamock, Leleux, Hendrick (81e Lemaire), Zingle (72e Janssens), Hennin, Collart, Leroy, Cheront, Pétrisot, Dubois.

Privés de Colard (activité professionnelle), de Collard (suspendu), de Lamour (genou) et de Rushidi (à l’étranger), les Loyersois, qui saluaient le retour de De Geest (adducteurs), de Mandil (malade) et de Mauléon (dos), ont pris la mesure de Coalisés qui n’avaient plus marqué depuis quatre rencontres.

Le retour de Zingle, auteur de onze buts, constituait dès lors une bonne nouvelle pour des visiteurs qui, orphelins des frères Hardy, enregistraient la rentrée de Dubois.

Comme à leur habitude, les Loyersois monopolisaient le cuir. "On ne peut laisser le ballon traîner dans notre rectangle", prévenait le T1 visiteur, Eddy Morue, dont les ouailles évoluaient essentiellement en contre.

Malgré leur domination territoriale, les leaders ne parvenaient pas à inquiéter Unver. Du moins jusqu’à la frappe de De Fraipont, qui léchait le cadre, et à la fusée de Richir, repoussée par le gardien coalisé. Tadjenant pensait faire sauter le verrou adverse, mais son but était annulé pour hors-jeu. Si Mauléon n’était pas en reste, son penalty était repoussé par Unver, à la 44e.

En seconde période, les Loyersois profitaient des quelques erreurs visiteuses. Boutgmi ouvrait logiquement la marque (1-0). Mandil (2-0) et Delens (3-0) tuaient ensuite tout suspense.

À noter l’excellent arbitrage du trio Solheid, Rolet, Demaret.