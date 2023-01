Namur retrouve l’élite par la grande porte

Le premier duel tarda à démarrer (1-1 après les deux premiers quart-temps), avant que la jeune équipe d’Indiana ne prenne les devants (1-3) et ne rate même le 1-4 sur stroke ! Le tournant du match, car les Namurois déclenchaient aussitôt leur remontada via leur capitaine Navez, Jacob (sur stroke) et un doublé de Pokorny, pour s’imposer 5-4 et recevoir une première ovation de leurs supporters. "Ce fut très chaud, confiait le coach, François Fabri. On a joué avec un petit frein pendant les trois premiers quart-temps, mais c’est propre au sport, d’être sous tension dans ces circonstances. Tout s’est joué en 5 ou 6 minutes et on peut dire que c’est notre expérience qui a payé. On a un groupe homogène, où tout le monde travaille."