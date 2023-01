"Un succès mérité qui s’est joué à pas grand-chose. Le match a été marqué par beaucoup de technique et d’intensité. En seconde période, nous avons essentiellement défendu", précisait le mentor mosan Olivier Baudelet. De 1-3 au repos, le score est passé à 1-4 (dès la reprise), à 3-4 et à 3-5. Weynant (2), Carpentier, Lenoir et Sbaa se sont partagé les buts.

Namêche 7 – Libramont 4

"Nous menions 2-0 et 4-2 à la mi-temps, précise le buteur andennais Stéphane" Soussou "Jamart. Nous avons eu un moment de flottement lors des dix premières minutes de la seconde période. Nos invités sont revenus à 4-4. Nous avons ensuite été solides derrière et efficaces devant pour l’emporter. Le top 3 est un beau cadeau d’anniversaire pour moi !" El Hassani (3), Gilson (2) et M. Jamart sont les autres buteurs andennais.

D3 nationale B Manage 3 – Sambreville 3

"Un point au goût de victoire", souriait le coach sambrevillois Dylan Boucha. M. Boucha avait ouvert la marque (0-1). Menés 3-1 (2-1 au repos), les Sambriens relançaient le suspense via Furnemont sur un penalty aux 9 mètres (3-2). Avec un gardien volant, M. Boucha égalisait.

Florennes 17 – Loyers 6

Les Aviateurs ont atteint les cent buts grâce à Collinet, auteur d’un sextuplé. Le score au repos était de 6-4. A. Delcourt (3), Zingle (3), Jadoul (2), Cheront, M. Delcourt et M. Fraiture se sont partagé les autres buts. "Nous étions cinq. Nous nous sommes écroulés physiquement en seconde période", selon le coach Nicolas Nellis, 6e homme. Dehez (5) et Fontaine ont scoré.

Piéton 4 – Jemeppe 6

"Nous avons très vite pris l’avantage (0-2) sur nos deux premières attaques, via Hauben et Fabris, précisait le feu-follet jemeppois Rémi Warnier. Nous avons contrôlé le match. Nous nous sommes créé pas mal d’occasions, mais nous avons été moins concrets. Si Piéton a réduit le score (1-2), nous avons continué et fait 1-4, par Barbach et Fabris. Contrairement à notre début de match, nous ne sommes pas bien entrés dans ce second acte. Les Hennuyers ont égalisé (4-4) en huit minutes. Comme nous étions à 4 fautes et que nous n’étions que six, avec Barbach (nouveau joueur), le coach a décidé de mettre son cinq d’expérience. Un changement gagnant puisque Hauben a fait 4-5 sur coup franc et que Taouchant a conclu la soirée par un joli but. Une victoire dans la douleur, mais, avec cinq blessés de longue durée et deux joueurs qui ont quitté le navire, difficile de gagner avec la manière."

D3 nationale C

Verviers – Anhée remis

Face à un match de basket, la rencontre a été reportée.

Gedinne 5 – Sougné 9

Après avoir viré en tête au repos (4-3), les Ardennais ont manqué de mordant face aux cinq visiteurs. Sohy (2), J. Fondaire, Mathieu et Pisvin ont inscrit les buts ardennais.