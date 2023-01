Arbitre: M. Ledda.

Cartes jaunes: Devillé, Otu, Boreux, Palate, Serme, Van Hyfte, Millet, Coquelle, Delph.

Carte rouge: El Ghraichi (76e, 2 j.), Famo (88e, 2 j.).

GANSHOREN: Suederick, Zaânan (83e Tshiunza, Kombi, Van Landschoot, Devillé, Zeroual (80e Laroussi), Serme, El Ghraichi, Millet, Scholl, Otu (45e Famo).

MEUX: Paulus (6e Hayen), Boreux, Van Hyfte, Sleeuwaert, Palate, Paquet (90e Mazy), Smal, Rosy (73e Baudoin), Kinif (75e Marion), Rouffignon, Coquelle.

"Il y a eu énormément de duels et de fautes, ce n’était pas un match plaisant", constate l’entraineur de Meux Laurent Gomez au coup de sifflet final. Dès les premières minutes du match, un premier contact a provoqué la sortie prématurée du gardien Kenny Paulus en faveur de Gaetan Hayen pour un tout premier match en D2 ACFF. Au total, pas moins de treize cartons jaunes ont été distribués, provoquant l’exclusion de deux joueurs de Ganshoren.

Si les cartons sont sortis à la pelle, on ne peut pas en dire autant des buts. Se neutralisant l’un l’autre, les deux équipes n’ont pas eu beaucoup d’occasions à se mettre sous la dent. Une belle frappe meutoise aurait pu changer la donne à la demi-heure de jeu, mais le sort en a décidé autrement puisque la balle a touché la barre avant de terminer sa course à quelques centimètres de la ligne.

La deuxième période est, quant à elle, plus bruxelloise. Les défenseurs Ciryl Van Hyfte et Antoine Boreux ont eu un peu de pain sur la planche, sans forcément se sentir totalement en danger. Les deux équipes se sont donc quittées dos à dos. Logique selon le T1 de Meux. "Nous concernant, le contenu n’a pas été assez suffisant pour revendiquer beaucoup plus. On a eu beaucoup de difficultés à créer quelque chose pour les déstabiliser. Vu le contenu proposé, c’est bien d’avoir un point à l’extérieur mais ce n’est pas ce qui était attendu avant le match."