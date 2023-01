16-11, 17-10, 18-9, 22-10

LA PLANTE: M.Vandy 14 (1x3), E.Vandy 9 (1x3), Denies 6, Katarzyna 8 (1x3), Brygo 4, Bohon 7 (1x3), Deroisy 18 (2x3), Castagne 2, Lequeux 4

MOSA JAMBES: Forthomme 2, Fernandez 0, Paquet 1, Declerck 0, Guerry 3, Suray 0, Guns 4, Geubel 11 (2x3), Cabu 9, Vatan 10 (2x3)

D’entrée de jeu, les Plantoises prennent leur envol à 7-0. Leur défense de zone gêne considérablement le Mosa qui montre peu de réussite. Vatan ponctue le premier quart sur une bombe à trois points et à 16-11, Jambes reste dans le coup. Mais pour une fois cette saison, les "Noires" montrent de la constance et dans les deux dernières minutes de la première période, elles accélèrent offensivement et profitent de leur press défensive pour se forger le premier écart significatif de cette demi-finale (33-21 au repos). La seconde période sera à sens unique. Petit à petit, les filles d’Antonin Gilet filent et font littéralement craquer les Jamboises dans le dernier quart pour poser un pied et 4 orteils en finale. Avec un avantage de 33 points avant la manche retour (73-40), les "Noires" peuvent voir venir. "Sauf catastrophe, on peut dire que c’est joué, se félicite le coach namurois, Antonin Gilet. Les filles ont fait du très bon boulot offensivement et défensivement. il nous manquait de la constance depuis le début de saison et ici, nous avons joué sur le même rythme durant 40 minutes." "Difficile quand on applique pas les consignes, regrette l’entraineur jambois, Florent Seidoff. La première période est correcte mais la seconde pas du tout. Par rapport à la semaine dernière en championnat, je n’ai pas revu mon équipe. Pour l’honneur, il faudra montrer un autre visage au retour."

Faulx 57 – Natoye B 54

8-14, 19-22, 13-10, 17-8

FAULX: Arnhem 4, Cardinal 0, Ja. Dufour 23 (3x3), Martin 8 (1x3), Jez. Dufour 6, Jen. Dufour 13, Puissieux 0, Gillot 3

NATOYE B: Jacques 9, Masson 13 (3x3), R.Arts 7, C.Arts 0, Gilkinet 1, Bouvier 3, Gilson 1, Mention 6, S.Clabodts 8 (1x3), Bourgeois 0, E.Clabodts 6

Devant une belle assistance, les deux équipes entament leur demi-finale fort stressées. Peu de points inscrits mais la jeunesse natoyenne prend les devants après 20 minutes de jeu. Après une défense individuelle, les Falsitombiennes passent en zone. Si dans un premier temps, Natoye gère bien, les "Jaunes" craquent dans le dernier quart et s’inclinent 57-54. Un bonus de 3 points que Faulx devra gérer au retour. "Trois unités, autant dire que c’est 0-0, poursuit Alain Alexis. Mais c’est déjà un bon résultat à prendre. J’ai une capitaine en or (NDLR: Martin) qui a apporté son leadership au groupe." "Après réflexion, j’aurais signé des deux mains pour repartir de Faulx avec 3 points de retard, analyse Amory Cleymans. J’ai un petit regret d’être à +10 dans le deuxième quart et finalement être battu. Mais ils restent 40 minutes pour se qualifier, on va le faire avec notre public."