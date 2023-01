Loyers 5 – Charleroi B 1

Arbitre: Sostrate.

Buts: Woltèche (1-0, 10e ; 2-0, 12e ; 5-1, 70e), Soleil (3-1, 43e), Baudracco (4-1, 56e).

LOYERS: Mathy, Van Hamme, Culem, Baudracco, Reniers, Hannecart, Fasanotti, Bouteille (46e Lefèvre), Soleil, Woltèche, Lambert.

Au repos le week-end dernier en raison de la remise de leur déplacement à Manhay, les Loyersoises, larges tombeuses de Saint-Trond quinze jours plus tôt, se mettaient rapidement à l’abri, grâce au doublé de Woltèche (2-0). Le but hennuyer n’était que feu de paille (2-1). Soleil creusait l’écart à l’approche du repos (3-1). Baudracco et l’inévitable Woltèche corsaient l’addition après le repos (5-1). Le samedi 11 février (17h), les Loyersoises, troisièmes (mais virtuelles deuxièmes) accueilleront le leader Alken. Loyers continue son joli championnat, mettant actuellement derrière lui des formations comme celles du Standard (C), de Charleroi (B) ou du RWDM.

P1 Dames

Bioul 1 - Rochefort 0

Coachés par Luka Paparo en l’absence de Yohan Krier, les Sang et Or prenaient l’ascendant après un début partagé. Elles se créaient quelques occasions franches sans concrétiser au marquoir. En début de seconde période, Laora Guglielmi déflorait la marque (1-0). Les visiteuses prenaient alors davantage de risques, sans succès. Du moins jusqu’à un coup franc victorieux mais annulé car indirect. La rencontre restait passionnante jusqu’au terme. "Nous avons dominé la majorité de la rencontre, mais, comme à notre mauvaise habitude, nous avons oublié de la tuer. Nous sommes ainsi restés sous la menace d’un retour de nos invitées", précisait le T2 local.

Dinant - Jemeppe remis

" Le terrain était complètement gelé. Les glissades étaient dès lors inévitables, précisait le coach mosan Kevin Kadima.

Grand-Leez 2 - Moustier 0

Emma Sambon plaçait les Gembloutoises sur orbite (1-0, 3e). Tiffany Albert doublait la mise avant le repos (2-0). En seconde période, les Zébrettes, coachées par Daniel De Neef (Sabine Bronckart a été démise de ses fonctions), mettaient davantage le nez à la fenêtre, sans succès. "Si nous avons maîtrisé la seconde période, nous aurions pu faire mieux", précisait le T1 local Jan Zirpolo, contraint de modifier son système de jeu après la blessure de deux joueuses.

Arquet 0 - Andenne 5

"Déjà en manque de joueuses à vocation défensive, nous avons perdu sur blessure une défenseuse en début de match.", précisait le T1 vedrinois Christophe Jacobs. Le repos était atteint sur le score de 0-2. Christelle Lhoste (2), Amandine Marée (2) et Julie Broze se sont partagé les buts. "La victoire fut plus difficile que le laissent paraître les chiffres. Notre gardienne a sorti de grosses occasions", précisait la coach andennaise Valentine Hannecart.

Houyet 0 - Beauraing 5

Les Beaurinoises ont remporté le derby grâce, entre autres, à Coralie Marchal (2), Delphine Davin, Marie-Charlotte Mariage et Imene Ounissi.

P2A Dames

Andenne B 4 – Eghezée 2

Malgré une bonne entame de match, les visiteuses ne parvenaient pas à concrétiser leur domination. Les Andennaises en profitaient pour déflorer la marque, sur un penalty consécutif à une faute de main et converti par Titiana Hody (1-0, 21e).

Dès la reprise, Julie Gadisseur (46e) et Pauline Jandrain, d’une frappe limpide (48e), renversaient la vapeur (1-2). Bien lancée par Ysaline Fréquin, Titiana Hody égalisait (2-2) avant de faire 3-2 sur un centre de Jeanne Hennaut et de fixer les chiffres (4-2), une nouvelle fois lancée par Ysaline Fréquin. Un succès pour fêter leurs nouvelles vareuses, que les visitées n’ont pu porter, leurs invitées arborant un maillot aux couleurs trop proches.

Ligny 7 – Sauvenière 0

Le repos était atteint sur le score de 4-0. Clara Willame (3), Alice Parent (2), Jade Legrand et Selena Polo Gracia se sont partagé les buts.

Jambes 6 – Malonne 2

Yasmina El Khottouli trouvait rapidement la faille (1-0). Vinciane Pirard lui emboîtait le pas (2-0). La seconde période était semblable à la première. En manque d’entraînement, les Malonnoises voyaient l’écart se creuser. Iris Dubreucq, Aurélie Obelereo, Zainab Aya et Vinciane Pirard ont inscrit les autres buts locaux, Alice Body (2-1) et Lise Sanpo (4-2), les buts visiteurs.

P2B Dames

Pesche 1 – Ciney B 0

En l’absence d’arbitre officiel, la rencontre a été dirigée par un Cinacien, à la grande satisfaction de tous. Après une première mi-temps très équilibrée, les Poires prenaient l’ascendant pour émerger dans les dernières minutes, grâce à Zoé Robin (1-0, 81e). "Nous avons ensuite contrôlé la fin de match", précisait le coach local Olivier Robin.

"Le jeu fut très fermé en raison, entre autres, de l’absence de joueuses importantes de chaque côté, précisait le T1 cinacien Ludovic Collart. Nous avons évolué pratiquement une mi-temps en raison de la sortie, pour blessure et maladie, de deux de nos joueuses."

Auvelais – Florennes remis

"L’intégrité des joueuses aurait été menacée par le terrain gelé. Il était dès lors plus prudent de remettre la rencontre", précisait l’entraîneur sambrien Thierry Dogot.

Olloy 0 – Rienne 6

Les Riennoises n’ont pas fait dans la dentelle chez des Dindes dépassées dans tous les secteurs. Morgane Parmentier (3), Victoria Marchal (2) et Lyn Guitton ont donné au score des allures de bicyclette tennistique.

Biesme 5 – Bièvre 0 forfait

Privées de très nombreux éléments, les Castorettes ne se sont pas déplacées. Les Biesmoises sont désormais en tête.