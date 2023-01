Cartes jaunes: L. Fromont, Sustendael, Autequitte.

Carte rouge: Motte (48e).

Buts: F. Fromont (1-0, 38e ; 2-2 pen., 51e), Matriche (1-1 csc, 44e), Pierard (1-2, 47e), Delvigne (3-2, 59e)

SPY: Matriche, Rhatay, Fournier, Delvigne, L. Fromont (68e Lengelé), F. Fromont (90+4 Bodart), Autequitte (87e Verstraete), Hody, Sustendael, Boujabout, Motte.

CHEVETOGNE: Gauchet (60e Evrard), Santarossa (78e Jugnot), Grégoire, P. Minon, Cowez, Desille, Pierard, Puerta Lopez, Dubois (78e Mathieu), Simon (89e De Bona), Cappelle.

D’entrée de jeu, ce sont les visiteurs qui se montrent offensifs mais ni Dubois, ni Simon (poteau) ne trouvent la cible. Durant la première demi-heure, les Spirous sont éteints mais, à la 33e Motte met Gauchet à contribution. Et 5 minutes plus tard, Lukas sert son frère Florian qui, d’un tir brossé, place dans la lucarne (1-0). Et à quelques secondes du repos, un corner de Simon est capté maladroitement pas Matriche, le ballon rebondit et entre dans son propre but (1-1 à la pause).

À la reprise, un nouveau corner de Simon et Pierard est à la bonne place (1-2). Moins d’une minute plus tard, Motte est exclu et voilà Spy à 10. "Paradoxalement, c’est à 10 que nous avons le mieux joué, s’exclame E. Broos. J’ai réalisé un changement tactique, et nous n’avons pas vu que nous étions en infériorité numérique". A la 51e, Capelle commet l’irréparable sur Rhatay et F. Fromont inscrit son 25e but de la saison pour transformer le penalty. À l’heure de jeu, L. Fromont sert Autequitte qui isole Delvigne pour planter le 3e but visité. Autequitte, F. Fromont par 2 fois ont les occasions pour alourdir le score mais sans succès.

"Nous étions bien en place en début de rencontre et aurions pu mener, pestait R. Diluzolele le coach des Coccinelles. Spy a mieux joué à 10."