Le duel entre Hesbignons et "Marbriers" fut fort partagé et se décida en faveur des hommes de Christian Pitance. "Nous méritions un point", regrettait pour sa part le mentor mazycien, Philippe Baugnet. Sa formation dominait les échanges au premier acte, sans pour autant pouvoir fouetter les filets. Après une première tentative à la 33e, De Clippeleir était plus efficace trois minutes plus tard. Les 22 acteurs livraient ensuite un combat en milieu de terrain, dont ne sortait plus aucun but.

Schaltin B 4 - Yvoir 1

Les protégés de Pascal Fermine, qui réalise un excellent travail, continuent d’engranger les points. Gérard et Lopopolo avaient mis les "Mauves" sur les bons rails. A la 33e, Jambe rendait l’espoir aux Mosans. Renier et Marchal ôtaient les derniers souhaits visiteurs.

Leuze B 0 - Fernelmont 4

Philippe Margreve, pour sa première avec les Leuzois, en remplacement de Hugues Cartiaux, n’aura pas pu empêcher les ambitieux voisins de s’imposer nettement dans le derby.

Sur coup franc, Campinne avait entamé la marque à la 32e. Les Coalisés assuraient nettement leur succès après la pause, sur des réalisations de Philippart, Collignon, via une déviation malencontreuse d’Hendrickx dans son but, et Gilmart.

Natoye 1 - Eghezée B 1

Le duel au sommet n’a pas connu de vainqueur, au terme d’une confrontation où les occasions ne furent pas légion. À dix minutes de la pause, Baye avait fait le plus dur en mettant les Sang et Marine aux commandes. Le leader ne se décourageait pas et tentait de revenir au score après le café. Denys, à la 62e, égalisait pour un résultat finalement logique.

Ohey B 3 - Boninne B 6

Match très offensif entre Standardmen et Namurois. Ceux-ci menaient 1-3 à la pause. Les visiteurs avaient pris leurs distances via Toussaint et Michiels, avant que Baudoux, sur penalty, ne réduise la marque. À la 46e, Michiels creusait l’écart.

Les visiteurs connaissaient un moment de flottement et Malherbe et Delvaux en profitaient pour égaliser. La fin de rencontre fut l’apanage des gars d’Alex Clarinval, qui se détachèrent par Heynen et Roosen (2).

Naninne B 1 - Gesves B 1

Chaque formation a eu sa mi-temps et le score est logique.

Les visiteurs ouvraient la marque via Demortier, sur un penalty "léger", à la 31. À cinq minutes du terme, Guenegand rétablissait la parité.

Andoy 2 - Petit Waret 2

Les "Autoroutiers" ont loupé le coche ce dimanche. Après une première période partagée, ils trouvaient l’ouverture par Albarawi, à la 56e.

Le but, contesté, de Emrullahu, semblait leur donner l’avantage définitif à la 83. Ulian, à la 87, et Robert, à la 89, ne l’entendaient pas de cette oreille.

Namêche B-Bonneville 0-5 forfait