Cartes jaunes: Cleymans.

Carte rouge: Kambuania (75e).

Buts: Antoine (1-0, 24e), Dufrasne (1-1, 44e), Boussate (1-2, 54e), Boudjemaa (2-2, 54e), Kersten (3-2, 91e).

CINEY: Monteleone, Bruckner (22e Hanneuse), Despas (79e Boudjemaa), Henrotaux (65e Kersten), Verschuere, Otte, Bukasa, Herbiet, Jottard (45e Claude), Antoine, L. Lambrechts.

GIVRY: Rehak, Khelil, Djouogoua, Simaha, Herbeaux, Kambuania, Cleymans, Werard, Dufrasne, Boussate (75e Gabiam), Goury (85e Meuter).

Givry entre mieux dans la partie et le premier tournant de la rencontre arrive lorsque Bruckner commet un penalty, en bousculant le remuant Kambuania. Werard s’élance, mais Monteleone sauve les siens. Ciney réagit sur un contre. Lambrechts trouve Antoine sur son flanc gauche. L’ailier trouve la faille d’une frappe croisée. Les Luxembourgeois vont aussi avoir leur mot à dire. D’abord, sur un coup franc de Boussate bien dévié par Monteleone. Ensuite, via Dufrasne, qui égalise avant le repos.

À la pause, Dvid Maucq fait monter son buteur Jérôme Claude. Les Cinaciens abusent de longs ballons et peinent à se créer de réelles opportunités. C’est même Givry qui passe devant. Kambuania déborde côté gauche et trouve Boussate dans le rectangle, qui place le ballon hors de portée de Monteleone. Les esprits s’échauffent sur le terrain. Le second tournant du match arrive à la 75e, lorsque Kambuania est exclu pour avoir repoussé Otte de manière un peu trop virulente. Ciney profite de ses changements et des phases arrêtées pour inverser la tendance. Herbiet botte un premier corner repris victorieusement par Boudjemaa de la tête, à cinq minutes du terme. Alors qu’on se dirige vers un nul, c’est Kersten qui libère les siens, de nouveau sur un corner donné par Herbiet.