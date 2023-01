Cartes jaunes: Sibilano, Hébette, Koné, Mohimont, Henrot, Maillard, Godfroid, Kouadio.

Buts: Leclercq (0-1, pen. 26e et 1-3, pen. 60e), Legros (1-1, 32e), Pellegrino (1-2, 40e), Kouadio (2-3, 61e), Koné (2-4, 67e).

CONDRUSIEN: Minet, Legros, Nijskens, Hébette (46e Ax. Defays), Kouadio, Kleinkenberg, Bukran, Henrot, Ar. Defays, Maillard (72e Lecomte), Godfroid.

HAVERSIN: Gérard, Gonset, Pellegrino (60e Grandjean), Davin, Kone (90e Solot), Corhay, Sibilano (46e Tricnaux), Piraux, Mohimont, Leclercq (80e Thonon), Struvay.

Après 25 minutes de jeu, l’arbitre siffle une faute de main et donne un penalty à Haversin. Leclerq s’élance et débloque la rencontre. En réplique, Bukran déborde côté gauche et, au terme d’un bel effort, centre dans le rectangle. Legros est au bon endroit et place une tête victorieuse pour l’égalisation. Avant le repos, Pellegrino trompe Minet pour rendre l’avance aux visiteurs.

En seconde période, les "Verts" poussent pour recoller au score, mais tombent sur un bon Gérard et sur une équipe de Haversin qui fait preuve de combativité et de solidarité. Leclerq fait même le break sur penalty.

Kouadio relance une nouvelle fois les visités, sur corner, mais à vingt minutes du terme, Davin botte un coup franc qui surprend la défense condrusienne et arrive dans les pieds de Koné, qui donne deux longueurs d’avance à ses couleurs. Malgré de nouvelles occasions, les "Verts" ne trouvent pas la faille.

"Nous aurions encore pu jouer 150 minutes, nous n’aurions jamais marqué, tant nous n’avons pas été présents dans les duels. Haversin a été plus tueur devant le but", résumait Logan Legros.

"Au point de vue de l’engagement et de la solidarité, nous avons sorti une prestation cinq étoiles. J’ai eu peur quand le Condrusien nous a mis un gros pressing", soulignait Jean-François Grégoire.