La partie était jouée après 60 secondes. Pressé, Stock, trompait son propre gardien. Le jeune Michel, encore très bon, s’interposait avec brio devant Siscot, puis voyait le tir de Vanesse passer de peu à côté. Cleda avait une occasion en or à la 23e, mais son penalty survolait la cage wépionnaise. Les "Fraisiers" se réveillaient, notamment avec un tir de Haubruge trop enlevé. Michel sauvait du pied devant Siscot. À la 45e, Geuquet détournait un envoi du visiteur Basone. Mieux en jambes à la reprise, les pensionnaires du Bienvenu poussaient, mais ne se montraient pas plus adroits que leur adversaire devant le but. Lenertz, à deux reprises, loupait l’objectif. À la 73e, Vanesse croquait sa reprise et à la 80e, un tir de Beaurain heurtait la latte.

Salzinnes 1-Malonne B 3

Les Namurois faisaient jeu égal au premier acte et prenaient même l’avance par Bizimungu. Georges remettait les deux équipes sur le même pied à la 42e. À la reprise, le manque de physique visité se faisait sentir et les Malonnois émergeaient sur des buts de Ridole et de Wilhemi.

Jemeppe 8-Profondev. 0

"Nous avons livré notre match référence", indiquait, réjoui, le mentor sambrien, Hichem El Araichi. Les Mosans n’ont rien pu faire pour endiguer la vague visitée. Le marquoir indiquait 3-0 à la pause via Dethier (2) et Willaert. Le dernier nommé allait sortir la mitrailleuse à la reprise en scorant quatre fois d’affilée. À la 89e, Delforge clôturait le festival jemeppois.

Mazy 1 - Sauvenière 10

Les "Wawas" n’ont laissé aucune chance aux "Marbriers". Le score indiquait 0-4 à la mi-temps par Preux (csc), Renier, Lebecq et Benaddada. Après le café, Lebecq, Benaddada (2), Renier (2) et De Carpentrie empilaient les buts. La rose gembloutoise a été plantée par Mouttiaux.

Emines B 7 - Ham 1

Les "Hannetons" se présentaient à dix face aux "Rouges". Ils ouvraient pourtant la marque par Lemaire, avant de louper le break. Les Bruyérois changeaient leur fusil d’épaules à la reprise et prenaient l’ascendant, via Seumaye (4), Michaux (2) et Scarito.

Moustier 0-Temploux 11

Les "Aviateurs" n’ont laissé aucune chance à leur voisin. Le marquoir indiquait déjà 0-7 à la pause. Les buteurs: Van Mol, Rase et Ancion (2), Mont, Dellpiero, Naze, Verstrynge et Otte.

Wartet 5 - Namêche 0 fft

C’est le 5e forfait namêchois (faute de joueurs disponibles), ce qui devrait entériner un forfait général.

Jambes 2 - Onoz 2

Le duel est resté partagé. C’était 1-1 à la pause via le Jambois Jacques et son opposant Biondo. À la 70e, Tudsisca semblait montrer la bonne voie, avant que Barry n’égalise à la 85e.