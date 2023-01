Arbitre: Addal

Cartes jaunes: Nowakowski, Graffart, Vanhorick, Jaspard, Aghyal, Dujardin.

Buts: Jasquard (0-1, 20e), Roufignon (0-2, 31e), Moors (0-3, 33e).

ANDENNE: Luten, Es-Shimi, Falise R. (85e, Binon), Dujardin, Aghyal, Mutanda, Vanhorick, Bongiovanni (46e Beaujean), Sciulintano, Nowakoski, Landu Tubi (56e Mota).

MEUX B: Pignolet, Van Vyve, Graffart, Bajarktari Déli (83e Nicolas), Dhyne, J. Jaspard (88e Mercier), Moors, Roldan, Rouffignon (77e Bajraktari Deart), Toussaint, Dhyne (60e Farikou).

On aurait pu penser que l’expérience des vieux briscards andennais prendrait le dessus sur la jeune équipe de Meux. Mais il n’en fut rien. Les "Oursons" restent sur la réserve sans jamais vraiment se projeter vers le but adverse. Pour preuve les "gamins", eux, en profitent à la vingtième pour planter la première rose de la partie du pied de Jaspard.

Quelques joueurs andennais essayent de tirer l’équipe vers l’égalisation mais rien ne passe. Pourtant, avec une possession de balle majoritairement andennaise, la sauce ne prend pas. Rouffignon, en renard des surfaces, en profite onze minutes plus tard pour doubler le score (0-2). D’après Benjamin Falise: "nous avons bien joué au football mais nous n’avons pas été dangereux. Nous sommes sérieusement déçus. Nous avons eu la possession de balle pendant tout le match mais, nous n’avons pas su en profiter". Quelques erreurs défensives ont eu raison des "Rouge et Noir" puisqu’à la 33e, Moors crucifie finalement les résidents du stade Pappa. Claudio Batatinha est fier de ses troupes: "on a bien géré et pour une jeune équipe, nous avons été matures. Nous devons encore peaufiner les fins de matches mais nous sommes bien partis. Jouons sans stress et nous irons loin. Certaines petites choses sont encore à régler".

Andenne parviendra-t-il à remonter la pente ? Après tous les efforts mis en place pour remettre l’équipe sur les rails, les rencontres suivantes souritont peut-être un peu plus aux "Oursons".