7-28, 19-21, 10-12, 17-18

Des débuts très compliqués pour les "Jaunes" rapidement menées 10-42 après 16 minutes de jeu ! "Les filles ont oublié de jouer car par la suite, elles ont montré de très belles séquences de jeu, souligne l’entraineur boninnois, Germain Fivet. Elles ont montré que la petite structure de Boninne savait faire quelque chose face à l’ogre Liège Panthers."

U12 filles Boninne 44 -Ganshoren 49

11-9, 9-14, 8-10, 16-16

Même sort pour les jeunes U12 boninnoises qui ont rivalisé durant les 40 minutes face à Ganshoren et sa pivote qui dunkait à l’échauffement ! Les filles de Jérôme Joannes prennent les devants après les 10 premières minutes (11-9). Les Bruxelloises font l’écart dans le deuxième quart (9-14), suffisant pour s’adjuger une place en finale face à la Villersoise.

U12 Grâce-Hollogne 65 – Belgrade 56

15-12, 20-14, 18-7, 12-23

Les jeunes Belgradois n’auront joué à leur niveau que 10 minutes dans cette finale. "L’enjeu a pris le dessus pour mes joueurs, souligne l’entraineur des Verts, Selim Beca. Ils ont réellement joué dans le dernier quart pour passer de -23 à -7. C'est dommage mais heureusement que nous n’avons pas eu de blessés, car les anneaux prévus pour la catégorie U12 n’avaient aucun recul: inacceptable pour une demi-finale."

U14 Belgrade 81 – Uccle 52

18-20, 20-15, 24-6, 19-11

Leur ainés ont par contre réussi l’exploit de se hisser après une prestation très aboutie contre Uccle Europe. La bande de Selim Beca a mené du début à la fin. "Je suis hyper fier de mon groupe qui a réalisé une très grosse deuxième mi-temps en ne concédant que 15 points en 20 minutes. " En finale, les Verts retrouvent une autre équipe bruxelloise, Woluwe, une très grosse cylindrée en jeunes régionaux.

U19 filles Braine 81 – Namur 52

22-9, 25-17, 19-8, 15-18

Il n’y a pas eu photo dans ce Classico Castors-Namur. Dès l’entame de la rencontre, les Brabançonnes ont pris le dessus sur des Rouges en manque total de réussite. "La logique a été respectée, Braine est plus fort que nous", souligne l’entraineur Karim Labidi.

U12 filles Namur 28 – La Villersoise 44

8-9, 10-8, 5-12, 5-15

Les Rouges entament idéalement cette demi-finale contre la Villersoise. Au repos, les jeunes filles d’Émilie Saucin sont devant pour un petit point mais la seconde période est d’un autre acabit. "Les Liégeoises ont montré autre chose et mes filles ont semblé tétanisées par l’enjeu au retour des vestiaires", souligne-t-elle.

U14 Filles Namur 46 – Liège 95

10-39, 15-13, 15-20, 6-23

Pas de miracle pour Laurent François et ses filles face à l’ogre Liège Panthers. "Tout était plié après 10 minutes avec un score de 10-39, pointe le mentor namurois. Mes filles ont néanmoins continué à se battre et parviennent à remporter le 2e quart. Mais Liège est plus fort, il n’y a rien à dire."