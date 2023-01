Hauteur : Comté franchit les deux mètres à Louvain-la-Neuve (tous les résultats des Namurois)

C’est la reprise pour l’athlète olympique Eliott Crestan (SMAC). Spécialiste du 800 mètres, c’est pourtant sur 400 mètres qu’il fait sa rentrée. Et quelle reprise ! Il bat son record personnel sur le double tour de piste, en indoor, et s’adjuge la première place et le titre LBFA qui va avec en 47.58.

Les marcheuses du SMAC s’emparent de la 1ere et 3e place du podium LBFA sur 3000 mètres. Myriam Nicolas et Muriel Oger terminent respectivement deuxième et sixième de la course.

Les podiums LBFA juniors sont déterminés lors des séries et non lors des finales. Luca Laurent (SMAC) remporte sa série mais se fait battre pas un junior aligné dans une autre série. Il termine donc second junior. Par contre, en finale, il parvient à monter sur la seconde marche du podium en toutes catégories. Sur le 200 mètres, il n’y a pas de finale. Aligné dans la seconde série, Luca s’impose, décroche le titre LBFA chez les juniors et termine sur la seconde marche du podium en toutes catégories.

La sprinteuse du SMAC, Paolina Baramoto Yayu, décroche la seconde place, en séries, chez les juniores, avec un chrono de 7.83 sur le 60 mètres. En finale, elle signe le 10e temps. Sur le 200 mètres, elle remporte sa série, termine 2e juniore en 25.62, soit le 8e temps général. Les autres podiums juniors reviennent à Keïan Musampa Illunga (Arch) sur le 400 mètres, Elise Taminiau (Acco) sur le 1500 mètres et Lucas Mommart (SMAC) sur le 3000 mètres, qui montent tous les trois sur la plus petite marche de la boite.

Les résultats des Namurois

3000 mètres marche - TC Femmes

2. Nicolas Myriam (Smac) 17:42.65 - 1ère LBFA

6. Oger Muriel (Smac) 21:49.61 - 3e LBFA

60 mètres - TC Hommes

Série 1 : 1. Laurent Luca (Smac) 6.98 - 2e Junior LBFA

Série 2 : 2. Kapenda Raphaël (Smac) 6.99

Finale A : 2. Laurent Luca (Smac) 6.97 - 2e LBFA

4. Kapenda Raphaël (Smac) 6.99

60 mètres - TC Femmes

Série 4 : 2. Baramoto Yayu Paolina (Smac) 7.83 - 2e Juniore LBFA

Finale B : 3. Baramoto Yayu Paolina (Smac) 7.85 - 10e temps général

60 mètres haies - TC Femmes

Série 3 : 2. Cleymans Emeline (Smac) 9.30

Finale A : 6. Cleymans Emeline (Smac) 9.41 - 6e LBFA

800 mètres - TC Femmes

12. Sensée Hélène (Arch) 2:23.37

800 mètres - TC Hommes

10. Buen Abad Timothé (Smac) 1:59.53

19. Regaert Simon (Ocan) 2:03.72

21. Douley Antoine (Smac) 2:04.45

400 mètres - TC Femmes

19. Laborne Eline (Arch) 1:04.81

400 mètres - TC Hommes

1. Crestan Eliott (Smac) 47.58 - 1er LBFA

16. Musampa Ilunga Keïan (Arch) 52.26 - 3e Junior LBFA

1500 mètres - TC Femmes

7. Taminiau Elise (Acco) 5:03.41 - 3e Juniore LBFA

1500 mètres - TC Hommes

12. Godfroid Jonathan (Smac) 4:10.22

3000 mètres - TC Hommes

5. Mommart Lucas (Smac) 8:58.37 - 3e Junior LBFA

8. Bruyère Sacha (Smac) 9:33.32

9. Putzeys Mathieu (Smac) 10:01.20

200 mètres - TC Hommes

Série 1 : 3. Kapenda Raphael (Smac) 22.08 - 4e temps général

Série 2 : 1. Laurent Luca (Smac) 21.87 - 2e LBFA et 1er Junior LBFA

200 mètres - TC Femmes

Série 3 : 1. Baramoto Yayu Paoline (Smac) 25.62 - 2e Juniore LBFA

Longueur - TC Femmes

5. Cleymans Emeline (Smac) 5m31

Hauteur - TC Hommes

2. Comte Alexander (Smac) 2m01 - 2e LBFA