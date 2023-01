Les "Aviateurs" savaient que la "randonnée" chez les "Fromagers" ne serait pas de tout repos. Et les hommes de Ludovic Diez, absent ce dimanche, n’ont pas su éviter le piège. La première période se déroula en mode fort physique, avec peu de phases construites. Malgré cela, l’inévitable et talentueux Collinet parvenait à prendre en défaut l’arrière-garde visitée à la 22e. Les visités n’en avaient cure et obtenaient rapidement un penalty, converti par Christophe. Le même Collinet remettait les siens aux commandes, sur une inattention défensive, avant la pause. Un repos mis à profit par le coach visité, Colin Denis, pour remonter les bretelles à son groupe. Une mise au point efficace, si l’on en juge par l’égalisation signée Christophe. Malinovski mettait les "Fromagers" aux commandes dans la foulée. Les visiteurs ne baissaient pas pavillon et revenaient une nouvelle fois par Collinet. À la 80e, un coup franc d’un angle impossible de Christophe emportait la décision finale.

Ham B 6 - Olloy 1

Les "Balouches" se créent quelques possibilités. Olloy tente de répliquer, mais se fait prendre sur deux belles combinaisons converties par Maes et Pietquin, intenables. Maes (2) et Pietquin signent un score de forfait. À la 73e, Stevigny sauve l’honneur ollégien. À la 83e, Pietquin clôture le récital sambrien.

Thy-le-Château 2 - Somzée B 3

Les visiteurs avaient pris les devants à la pause, sur des réalissations de Canivet, sur penalty, et de Lambert. À la 64e, Lambert récidivait. Les visiteurs baissaient ensuite la garde et les "Métallos" en profitaient pour revenir dans leur sillage. Trop tard pour revendiquer un point.

Treignes 1 - Étoile Taminoise 8

Les "Étoilés" n’ont pas laissé planer le doute, en menant 0-5 à la mi-temps (Dumont 3, Declunder et Zaffuto, sur penalty). Oostens signait le 0-6, avant que les visités ne sauvent l’honneur. Brigano et Dumont paraphaient les derniers buts taminois.

Lesve 8 - Falisolle-Aisement B 0

Le leader s’est octroyé une petite promenade de santé. Menant 0-1 à la pause, du côté le plus boueux du terrain, sur une rose de Bodart, les hommes de Vincent Collet ont ensuite déroulé, via Delcourt (2), Neuville (2) Marlier et Julemont.

Philippeville B-Tarcienne B remis

L’arbitre officiel a constaté l’impraticabilité du terrain des "Étoilés".

Clermont - Fraire remis

Les deux formations ont décidé de ne pas disputer ce duel, jugeant le terrain injouable.