Cartes jaunes: Cauz, Ciobanu.

Buts: S. Pirson (1-0, 5e et 4-1, 74e), Kulkens (2-0, 13e), Dethinne (2-1, 27e), Preudhomme (3-1, 45e), Lorent (5-1, 83e).

FERNELMONT: Vandenkerckhove, Preudhomme (78e Guidon), S. PIrson (80e Lorent), G. Pirson (70e, Lakhouil), Jacques (82e Poncin), Camara, Wauquaire, Collard, K. Sacré, Kulkens, Carpiaux.

EVELETTE: Massy, Hadim, Baudoin, Ciobanu, Williquet (72e Delens), Monteleone (76e Winand), Horion, Dethinne, Sprimont (46e Aarab), Ntwali, Périlleux.

"On aurait pu revendiquer un peu mieux même si Fernelmont, plus réaliste, mérite sa victoire, accorde Olivier Cauz. Je ne dirai rien sur l’arbitrage qui a été en dessous de tout. A 3-1, on aurait dû hériter d un penalty qui aurait (peut-être) pu changer le cours du match".

D’entrée de match les visités imposent leur jeu qui se traduit par deux buts de S. Pirson et de Kulkens (2-0, 13e). Si Fernelmont continue à dominer, à la 27e tout est remis en question avec la réalisation de Dethinne (2-1). Mais voilà, à quelques secondes du repos, Preudhomme, grâce un beau lob de la tête, rend deux buts d’avance aux Hesbignons (3-1).

Dès la reprise, Evelette se montre nettement plus entreprenant mais se montre inefficace à la concrétisation. Pour sa part Fernelmont ne faiblit pas. Au contraire, à la 74e c’est 4-1 via S. Pirson. Evelette sait qu’il ne pourra inverser les chiffres. En guise de conclusion, Lorent clôture la série (5-1, 83e).

"Grâce à un bon pressing dès la mise en jeu on a vite pris les devants avec deux buts, conclut le capitaine Kulkens. Cette victoire, amplement méritée, nous permet de voir le match de la semaine prochaine face à Arquet avec toute tranquillité. Ce samedi, tout le monde a prouvé que les places vont devenir très chères".