Après 10 minutes équilibrées, Boninne ouvre le score via Masper sur coup franc, les Condruziens ne baissent pas les bras et égalisent à la 29e par Vestens. Juste avant la mi-temps, les visiteurs se procurent une grosse occasion bloquée par le gardien adverse, les visités en profiteront pour contre-attaquer et se créer un coup-franc qui permet à Masper de faire 2-1. En seconde période, les Boninnois laissent le ballon à leurs adversaires qui ne parviennent pas à se créer de réelles occasions, le score n’évoluera pas.

Faulx 1 – U. Dinantaise 0

Malgré plusieurs occasions de chaque côté, il faut attendre la 30e minute pour que Wick ouvre les marquoirs. Dans le 2e acte, les 2 équipes se procurent 3 grosses occasions de chaque coté mais aucune d’elles ne finit au fond des filets, le score ne bougera plus.

Bioul B 3 – Ohey 5

Bioul débute très bien son premier quart d’heure mais Gauthier profite d’une erreur pour faire 0-1 à la 20e. Collard fait 0-2 dans la foulée, Bioul se reprend et Jacquet réduit l’écart à la 27e. En seconde période, Bioul revient avec la même mentalité qu’en première et Alexandre égalise à la 58e. Depas fait 2-3 sur penalty 4 minutes plus tard mais Léonard égalise sur coup-franc dès la reprise. Dejasse permet à Ohey de reprendre les commandes à la 81e et Gauthier tue tout espoir à 5 minutes du coup de sifflet final.

Bois-de-Villers 1 – Loyers 1

Les visités profitent d’une main dans le rectangle à la 10e minute pour obtenir un pEnalty que Lacroix va convertir. Loyers garde la possession pendant une grande partie de la rencontre mais ne se crée pas de grosse occasion, il faut attendre le temps additionnel en fin de match pour que Hontoir remette les 2 équipes à égalité sur penalty.

Sinsin 2 – Miécret 0

Sinsinl’ascendant et Nicosia fait 1-0 à la 35e, Chisogne double la mise juste avant la mi-temps. Le retour des vestiaires est à l’image de la première mais à 25 minutes du coup de sifflet final, Sinsin se retrouve à 10. Les choses se compliquent pour les visités qui vont réussir à tenir le zéro.

Denée 0 – Sclayn 2

La première période est équilibrée malgré 2 belles occasions pour Sclayn qui manque de réalisme. En 2e mi-temps, Denée a l’ascendant et réussit à avoir 3 grosses opportunités qui sont toutes les trois manquées. Les visiteurs émergent physiquement dans les 10 dernières minutes, Wilmet fait 0-1 à la 82e et Joliet tue tout espoir à 2 minutes de la fin de match.

Ciney 5 – Assesse 2

Les Cinaciens font 1-0 après trois minutes par Beumer, Lambrechts double la mise 10 minutes plus tard. Ciney manque plusieurs occasions de tuer le match ce qui va permettre à Assesse de revenir sur une belle action initiée par Humblet qui est conclue par Piedbœuf à la 36e. Le score n’est que 2-1 à la mi-temps mais dès le retour des vestiaires Godefroid fait 3-1, Godefroid s’offre ensuite un doublé à la 57e. Lefebvre fait 5-1 à la 81e et Humblet fait 5-2 dans la foulée.