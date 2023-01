BELGRADE: Beca 16 (3x3), Andre 10 (2x3), Davreux 9, Pretto 2, Hucorne 6 (1x3), Depouhon 6, Cerquarelli 5, Duchêne 4, Mommer 12 (2x3), Thiry 4 (1x3), Bertrand.

Il n’aura pas manqué grand-chose mais une fois de plus Belgrade s’en revient bredouille de son déplacement à Esneux. Bredouille mais pas abattu car la prestation offerte par les Namurois laisse entrevoir des jours meilleurs. "La frustration vient de la défaite mais pour la première fois cette saison nous avons fait un très bon match à l’extérieur avec certes encore quelques déchets mais nous avons été dedans pendant quarante minutes et si nous jouons ainsi lors de nos prochaines sorties nous gagnerons des matches à l’extérieur", confie le coach belgradois Didier Thémans.

Et il est vrai que les Namurois ont tenu tête à leurs adversaires de bout en bout avec un premier quart-temps emmené par Beca avec 13 points en 10 minutes: 19-20. Les Liégeois repassent devant dans le second quart mais l’écart reste minime en vue du repos: 43-39.

À la reprise les deux équipes se tiennent de près et aucune ne parvient véritablement à se détacher et seul un point les sépare à la demi-heure, à l’avantage de Belgrade: 59-60. Les visiteurs font alors la course en tête, allant jusqu’à mener 63-69, mais quelques erreurs permettent aux Liégeois de revenir dans le match pour finir par émerger de justesse dans les dernières secondes, privant ainsi Belgrade d’un premier succès à l’extérieur: 78-76 score final.