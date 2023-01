Arbitre: Dubuc.

Cartes jaunes: Blanchard, Dasty, Broyer, T. De Becker.

Buts: Ansiaux (0-1, 11e), Lotte (1-1 pen., 45e), Diskeuve (1-2, 49e).

BIESME: Jacquet, Verelst, Dubois, Fabris (35e Dechamps), Servidio, Nitelet, Lotte, Graulus (76e Chamka), Lisot (82e Lambert), Blanchard, Van den Abeele (61e Digiugno).

BEAURAING: Delobbe, Castenetto (55e Mont), L. De Becker, T. De Becker, Ansiaux (88e Minet), Broyer, Diskeuve, Fallon, N. Dasty, Dardenne, M. Dasty (60e Cordioli).

Biesme voulait prendre sa revanche, ce ne sera pas pour cette saison. Très vite, la jeunesse beaurinoise prenait le dessus sur des Biesmois méconnaissables. L’ouverture du score résumait parfaitement cette domination des visiteurs et ce mauvais jour des visités: trop laxistes: Fabris, dernier homme, perdait le contrôle du cuir. Flairant le bon coup, Ansiaux récupérait le ballon à l’entrée du rectangle et le plaçait dans le petit filet (0-1, 11e). À la peine, les Biesmois parvenaient tout de même à égaliser à la 23e via Lotte, finalement signalé hors-jeu. Deux minutes plus tard, De Becker perforait la défense biesmoise et était accroché par Blanchard. Jacquet choisissait le bon côté face à Fallon et évitait le naufrage de son équipe. À la 45e, Dubois était à son tour accroché dans le rectangle. Lotte ne laissait pas passer cette chance et égalisait avant la mi-temps. Si l’on pensait voir un autre visage de Biesme après le repos, c’était Beauraing qui revenait plus conquérant. À la 49e, un "une-deux" dévastateur entre Anciaux et Diskeuve permettait au second cité de faire 1-2. S'en suivait une fin de match gérée à la perfection par les "Bleus". "On a tenu la dragée haute à un candidat au titre" se réjouissait Christian Léonard. "Si l’on ne gagne pas ce genre de matchs, on n’a rien à revendiquer" soupirait Xavier Thiry.