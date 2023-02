Challenge ville de Namur 2022 : le lauréat Sébastien Mahia visera moins de 2h30 au marathon de New-York (photos)

Challenge de la ville de Namur - C'est Charlotte Bazelaire, échevine des sports de la ville, qui accueillait participantes et participants lors de la remise des prix. ©EdA

Charlotte Bazelaire, échevine des Sports de la Ville de Namur, secondée par Régine Henroz, chef de ce service, accueillaient tout d’abord ce beau monde avec beaucoup de chaleur et de sympathie, dans une ambiance bon enfant. Et la représentante de la commune commençait par rendre hommage à Guido Colpaert, notoire figure du Running Club Namur, décédé à l’âge de 83 ans. "Athlète de valeur, avec 86 coupes gagnées, et déployant un courage remarquable, il a passé plus d’un quart de siècle dans le Namurois. C’est sa gentillesse et sa volonté qui lui attirèrent la sympathie de toutes et tous. Guido est parti pour un ultime voyage". Avant de remercier David, Marc et Christophe, de fidèles collaborateurs. Ainsi que les organisatrices et organisateurs des joggings mis sur pied dans les endroits précités. Pour ensuite remettre prix et coupes. Aux trois premiers de chaque catégorie. Des Aînées et vétérans D (nées et nés en 53 et avant) aux seniores et seniors (nées et nés entre 84 et 2003.

Challenge de la ville de Namur - Les organisateurs ont également été mis à l'honneur. David, Marc et Christophe sont trois collaborateurs on ne peut plus précieux. ©EdA

Kristel Dambroise et Jérôme Lechien figurent sur les plus hautes marches du podium des 5 km. "Je suis on ne peut plus satisfaite de ma saison, nous confiait la lauréate. Blessée à la cheville, je suis restée un an sans courir. Avant de m’y remettre sérieusement. C’est ainsi que j’ai participé aux quinze rendez-vous de ce challenge 2022. Céline Tribolet et Anne Barbier m’ont donné du fil à retordre, mais j’y suis tout de même arrivée. Je ferai du trail par la suite".

Challenge de la ville de Namur - Les trois dames les plus constantes chez les Seniores Dames sur petite distance: Kristel Damboise (1e), Anne Barbier (2e) et Céline Tribolet (3e). ©EdA

Stephanie Capelle et Sébastien Mahia sont les lauréats sur 10 km. On ne présente plus le second nommé même si sa soif excessive de courses et de podium semble s’atténuer. "Oui, dans le futur, j’aimerais soigner la qualité aux dépens de la quantité avec une course par week-end. Quant aux longues distances, je vais m’inscrire au marathon de New-York et, si je suis repris, tenter de faire moins de 2h30". Un objectif que ce phénomène est capable de concrétiser.

Challenge de la ville de Namur - Le podium Seniors du 10km: Renan Gossiaux (2e), Sébastien Mahia (1er) et Christopher Van Leendert (3e). ©EdA

Les classements finaux

5 kilomètres

Espoires (2003) : 1. Nina Duede

Espoirs (2003) : 1. Arnaud Derese, 2. Théo Zarro, 3. Thomas Lahaut.

Aînées A (1973 -1982) : 1. Florence Goffinet, 2. Stéphanie Van Malleghem, 3. Cathy Mottart.

Challenge de la ville de Namur - Florence Goffinet, lauréate en Aînées A sur la petite distance. ©EdA

Vétérans A (1973-1982) : 1. Ralph Renson, 2. Jérémy Desille, 3. François-David Garcia.

Challenge de la ville de Namur - Le podium Vétérans A des 5km: Jérémy Desille (2e), Ralph Renson (1er) et François-David Garcia (3e). ©EdA

Aînées B (1963-1972) : 1. Fabienne Leroy, 2. Fabienne Vause, 3. Sabine Colas.

Vétérans B (1963-1972) : 1. Christian Capelle, 2. Bruno Van Caelenberg, 3. Marc Merveille.

Challenge de la ville de Namur - Le podium Vétérans B de la petite distance. Avec Bruno Van Caelenberg (2e), Christian Capelle (1er) et Marc Merveille (3e). ©EdA

Aînées C (1953-1962) : 1. Jeannette Gillard, 2. Marie-Christine Lissoir, 3. Françoise Gilles.

Vétérans C (1953-1962) : 1; Pierre Fievez, 2. Masson Duede, 3. Willy Sijmus.

Vétérans D (1952 et avant) : 1. Jacque Mamere, 2. Francis Laenens, 3. Christian Labbe.

Seniores : 1. Kristel Damboise, 2. Anne Barbier, 3. Céline Tribolet.

Seniors : 1. Jérôme Lechien, 2. Florentin Farineau, 3. Quentin Ponsard.

Challenge de la ville de Namur - Sur la petite distance, c'est Jérôme Lechien qui s'impose chez les Seniors, devant Florentin Farineau (2e) et Quentin Ponsard (3e). ©EdA

10 kilomètres

Aînées A : 1. Marie Heinrichs, 2. Florence Goffinet, 3. Sophie Crucifix.

Challenge de la ville de Namur - Le podium des Aînées A de la grande distance, avec Florence Goffinet (2e), Marie Heinrichs (1e) et Sophie Crucifix (3e). ©EdA

Vétérans A : 1.Christophe Gaz, 2. Patrick Charles, 3. Matthieu Delpierre.

Challenge de la ville de Namur - Les 3 meilleurs Vétérans A des 10 kilomètres : Patrick Charles (2e), Christophe Gaz (1er) et Matthieu Delpierre (3e). ©EdA

Aînées B : 1. Emma Buckink, 2. Sabine Vigneron, 3. Ariane Chardon.

Vétérans B : 1. Fabrice Etienne, 2. Emile Dubuc, 3. Vincent Desquesnes.

Aînées C : 1. Brigitte Demoulin, 2. Ine Middel, 3. Marie-Paule Foulon.

Vétérans C : 1. Jacky Perpete, 2. Patrick Dejonge, 3. Sergio Colombo.

Challenge de la ville de Namur - Les lauréats du challenge de longue distance en Vétérans C: Patrick Dejonge (2e), Jacky Perpete (1er) et Sergio Colombo (3e). ©EdA

Aînées D : 1. Françoise De Saedeleer.

Vétérans D : 1. Jacques Mamere, 2. Roland Canivet, 3. Jean-Pierre Dussart.

Challenge de la ville de Namur - En Vétérans D, le classement final de la grande distance (10km) a été remporté par Jacques Mamere, devant Roland Canivet (2e) et Jean-Pierre Dussart (3e). ©EdA

Seniores : 1. Stéphanie Capelle, 2. Jennifer Mahin, 3. Mélanie Theunissen.

Seniors : 1. Sébastien Mahia, 2. Renan Gossiaux, 3. Christopher Van Leendert.