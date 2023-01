Un derby décisif pour les Cinaciens

Ce week-end, Ciney recoit les Assessois dans un match décisif pour le gain de la 2e tranche, Andres Furnemont est conscient que ce derby ne sera pas facile. " Au match aller, Assesse nous avait mis en difficulté. On avait eu du mal à développer notre jeu. Ce dimanche, il faudra utiliser notre synthétique pour mettre du rythme et faire courir nos adversaires. Nous avons fait un match amical contre Chevetogne mardi. On a été battus 1-3, mais j’ai vu de bonnes choses. Nous devons réitérer les bonnes prestations d’avant la trêve. J’ai un absent: Pedro Makayo, un jeune du noyau U19 IP, qui avait fait un très bon match face à Ohey. Les trois prochaines semaines seront très importantes pour nous. On doit jouer tous les matchs à fond pour remporter cette tranche. "