Programme chargé pour le Lustinois Victor Alexandre

30 km dans l’eau par semaine

Qu’à cela ne tienne, il a repris l’entraînement, après une petite coupure, fin 2022, avec beaucoup de détermination. Et le programme de sa première partie de saison en témoigne. "Je décolle vendredi pour un stage de quinze jours à Lanzarote. Je pars chercher le soleil et les bonnes conditions pour rouler un maximum. Cet hiver, j’ai beaucoup travaillé la natation, qui est vraiment mon point faible. Je faisais des semaines à 30 kilomètres de natation. Le but, accrocher le groupe de tête à la sortie de l’eau pour éviter de me retrouver seul à vélo, comme c’est arrivé très souvent l’an dernier." Les triathlètes ont pour habitude de dire qu’un triathlon ne se gagne pas en natation, mais qu’il peut se perdre dans l’eau.

De Lanzarote au Namuraid en passant par l’Autriche, les Alpes ou encore le Pays de Galles

La première compétition est prévue à la mi-mars. "Le 18 mars pour être exact ! Je m’aligne sur le 70.3 de Lanzarote et j’en profite pour passer encore une semaine en stage. J’attends, d’un jour à l’autre, la sélection de l’équipe nationale belge pour savoir si je vais pouvoir défendre les couleurs de mon pays au championnat du Monde longue distance qui se déroule à Ibiza début mai. Si je ne suis pas sélectionné, j’irai à Gran Canaria fin avril. Le 20 mai, les choses sérieuses commencent par l’Ironman de Lanzarote. Il clôturera la première partie de la saison."

Si le triathlète pro est très sérieux dans sa préparation, comme peut en témoigner son coach Nicolas D’Harveng, il aime aussi se challenger avec ses amis, les Sangliers Lustinois. Et quoi de mieux pour se challenger que le Namuraid, les "Championnats du Monde de Namur". Course à pied, kayak, VTT, voilà le programme de Victor le 17 juin pour la 16e édition.

L’Openlakes Champagne, un semi du label Challenge en Autriche, le Triathlon International de la Haute Meuse, le Triathlon de l’Alpe d’Huez, le Triathlon de La Gileppe font partie de sa préparation avant son second complet, le premier week-end de septembre, à l’Ironman Pays de Galles, un des plus difficiles du circuit.

La saison s’annonce chargée pour Victor, qui met toutes les chances de son côté pour travailler ses points faibles, tout en renforçant ses points forts pour tenter de faire encore vibrer ses supporters..