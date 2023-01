Pour vivre une fin de saison plus sereine

" C'est effectivement un match important pour les deux équipes, explique le mentor éghezéen, Raphaël Colige. Celui qui l’emportera prendra trois points de plus sur son adversaire du jour et enfoncera encore un peu plus les quatre derniers. Je me montre confiant. Non seulement, on est remonté de quelques positions au tableau, mais on a surtout arrêté l’hémorragie en défense. Nous devons donc continuer sur notre belle lancée, afin que mi-février, Saint-Germain puisse voir la suite de la saison avec plus de calme et de sérénité. Pour décrocher un résultat positif à Ligny, on devra faire preuve de sérieux.