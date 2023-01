Leaders de la série, les "Oranges" sont dans une belle dynamique. Invaincus depuis le 2 octobre 2022, les Anhétois visent aussi la deuxième tranche du championnat. "On espère bien évidemment poursuivre dans cette spirale positive. Battus 3-2, à l’aller, on aura à cœur de prendre notre revanche. Mais pas d’excès de confiance ! Les Walhérois ont montré face à l’Union Rochefortoise qu’ils ne lâchaient rien."

Chez les visités, Justin Dubois et Lucas Jacquet sont annoncés incertains. "J’espère aussi récupérer Damien Hosselet, Virgil Dubois et Luis Santos qui rentrent d’une semaine au ski."

Autoritaire à la maison, Onhaye s’exporte en revanche assez mal, avec une seule victoire signée en déplacement, dans les installations de Gesves.

"On est moins performant sur un terrain en herbe, reconnaît l’entraîneur visiteur, Quentin Mathieu. On avait été très costaud dans tous les secteurs à l’aller mais je m’attends à un match plus compliqué. Anhée est l’équipe la plus complète et je les vois bien aller jusqu’au bout. On cherchera à ne pas rentrer bredouille pour rester en course pour le top 5. Je devrai toutefois composer sans Arthur Bodart et Célestin Kempinaire, qui sont suspendus, sans Thibault Nélis, qui accompagne notre D3 à Tamines, sans Augustin Bodart, qui est indisponible, et enfin sans Matteo Tasiaux, qui est lui à l’infirmerie."