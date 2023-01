15-8, 10-9, 17-16, 11-16.

NATOYE:Melchior, Gilain, Arts 7 (1x3), Georges 5, Eloy 8, Giaux 8 (1x3), Davin 6, Henry 13 (3x3), Capart 4, Antoine.

MALONNE: Dricot, Fivet, Gilet C. 3 (1x3), Descy 8, Gilet T. 9 (1x3), Pilette 8, Abras 6, Dethy 7, Recko 9.

Alors que la partie commence avec 40 minutes de retard, les Jaunes démarrent bien avec un 11-0. Les 10 premières minutes se terminent sans rythme, sur le score de 15 à 8. Le second quart-temps recommence de la même manière, les hommes de Bastien Gilain ne parvenant toujours pas à trouver de solution sur la zone compacte des Malonnois. Offensivement, Malonne pénètre bien dans la raquette mais reste maladroit. Le marquoir n’évolue pas et affiche 17-11 après 15 minutes de jeu. C’est alors que les esprits commencent à s’échauffer du côté des visiteurs et Thibault Pilette se voit sanctionner d’une faute technique. Le compteur de Natoye se débloque ensuite, leur permettant de prendre 11 unités d’avance (22-11). Les pensionnaires du Champ-Ha continuent à imposer un faux rythme dans la rencontre et sortent de leur match avec une seconde faute technique, au coach cette fois, ainsi qu’une volontaire à Cyrus Gilet: 25-17 au repos.

Malonne rentre sur le terrain avec d’autres intentions et reste au contact via Pilette (26-22). Une bombe bien placée de Henry permet toutefois aux Natoyens de reprendre de l’air à la moitié du troisième quart-temps. Doucement, les visités retrouvent leur réussite dans leurs shoots à distance. Antonin Gilet prend alors un temps-mort pour replacer ses hommes, mais rien n’y fait Natoye prend jusqu’à 15 unités d’avance (42-27). À la fin du troisième quart-temps, les Malonnois font un 0-6, laissant tout le suspense (42-33, 30e). Dans la dernière période, Malonne reste au contact, forçant Bastien Gilain à réagir auprès de ses hommes via un temps mort. Les Verts poursuivent toutefois leur remontée et se trouvent à -6 à 4 minutes du terme, sur une bombe de Cyrus Gilet (49-43). Malonne poursuit sa remontée, sur un nouveau tir primé de Terence Gilet (50-48). Au même moment, son frère se fait exclure pour une seconde technique. Avant la dernière possession, le coach natoyen craque son dernier temps-mort, permettant à son groupe d’assurer la victoire dans cette première manche: 53-49.