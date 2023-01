Pour moi, avec dix unités d’avance sur le troisième classé, à quatre matchs de la fin, on serait certains de monter avec une victoire. Car, théoriquement, ce sont deux équipes qui sont appelées à rejoindre la DH. Pour ajouter le titre, il faudrait encore prendre un point lors de l’autre duel du jour. On a envie de mettre le paquet pour que ce soit réglé ce week-end, chez nous. Et pouvoir ainsi boucler le championnat en toute décontraction, le dimanche suivant, à Melle.

Avec Indiana et l’Old Club comme adversaires, c’est jouable ?

On a gagné nos rencontres précédentes contre eux. Il n’y a pas de raison qu’on ne puisse pas le refaire, même si un match n’est pas l’autre. On a en tout cas les bonnes cartes en mains.

Huit victoires, pour une défaite et un partage. Vous n’avez pas rencontré trop de problèmes, sur votre chemin ?

La compétition s’est bien déroulée, oui. C’est plutôt le préparcours qui a été compliqué. Normalement, il était prévu que les joueurs vieillissants fassent un pas de côté et laissent la place aux jeunes. Mais ceux-ci n’ont pas répondu présent, pour la plupart. On a donc refait un mix entre ceux qui étaient partants et les anciens. Et cela s’est super-bien passé.

Le club a battu le rappel des supporters pour animer Tabora. À quoi doivent-ils s’attendre en cas d’apothéose ?

Le club house sera ouvert à 18 h. Pour le reste, on n’en a pas trop parlé. Ce n’est jamais bon, de mettre la charrue avant les bœufs. Mais je pense que le manager a prévu de petites fêtes en cas de montée et évidemment de titre.

Le noyau devra-t-il être recomposé pour retourner en DH ?

Le club devra y réfléchir et se positionner. Nous, les anciens, avons rempilé par accident. Et les bons jeunes de l’outdoor ne sont pas toujours disponibles pour la saison en salle, avec les sessions d’examens, les voyages au ski… Mais on aurait à cœur de bien se comporter en DH, sans pour autant y viser le Top 4 et les play off. N’oublions pas que nous ne ferions que remonter, après ce que j’appelle un fiasco sportif, la saison dernière. On avait par exemple disputé des matchs sans aucun joueur de réserve. Mais, avec la même base et une mentalité comme celle affichée cette année, on continuera à faire bonne figure au plus haut niveau.

Dimanche, à Tabora: 13 h 30 Namur – Indiana, 14 h 30 Namur – Old Club.