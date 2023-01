Les Fagnards, ambitieux, désormais sans Belhamri

Après deux succès à la maison face à St-Symphorien (2-0) et Gosselies (4-2), les Mariembourgeois veulent enchaîner. "Je m’attends à un match compliqué face à une équipe qui encaisse très peu, analyse l’entraîneur fagnard, Fabrice Lebrun. Après un début de saison tonitruant, Jodoigne a connu un gros coup de mou. Les Brabançons commencent à retrouver le rythme et ils peuvent compter sur deux nouveaux renforts." Qu’importe pour les Bleus, il faut sortir de là avec un résultat positif. "On doit se montrer ambitieux, poursuit le mentor couvinois. D’autant que d’autres rencontres intéressantes ont lieu." Avec deux clés importantes pour bien gérer ce duel: "La patience pour trouver la solution face à leur défense et bien rentrer dans notre match. Face à Gosselies, nous menons 2-0 mais nous n’étions pas prêts, il y avait trop d’espaces." L’entièreté du groupe est disponible, sauf Belhamri. "Je pense que nous ne le verrons plus, le foot belge ne lui correspondait pas. Il ne donne plus de nouvelles"