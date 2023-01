Le podium sera dans le viseur de Somzée

Zeki Belle effectue son retour. Maxime Dulière (gardien) et Clément Bocart sont suspendus. Médéric Weverbergh est blessé.

"Nous avons pu nous entraîner sur nos terrains, malgré le début des travaux pour le synthétique et malgré la météo, éclaire le mentor visiteur, Jean-François Herpers. C’est un déplacement difficile, chez un adversaire qui mise beaucoup sur de jeunes joueurs de qualité, issus de sa très bonne école de jeunes. Ceux-ci sont très bien encadrés par les joueurs plus expérimentés. De plus, Somzée reste sur une plantureuse victoire face à Rienne."

Thibaut Demarteau, Logan Denison, Logan Refrégier et Damien Toussaint sont aux sports d’hiver.