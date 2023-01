Defresne ne découvrira pas les nouveaux Taminois

Le défenseur central ne découvrira donc pas, sur le terrain, les nouvelles armes offensives taminoises, sélectionnables pour ce derby. "Tamines a visiblement changé de philosophie, en faisant venir des Brésiliens, puis des Lituaniens et maintenant ces joueurs d’origines africaines. Je suppose que, s’ils ont transféré trois attaquants, c’est qu’ils n’étaient pas satisfaits du rendement des autres et que ceux-ci sont plus forts. C’est pas de chance pour nous, à quelques jours près."

L’objectif des Walhérois ne variera pas d’un pouce pour autant. "Il nous faut absolument les trois points, pour rester au contact de St-Symphorien et de Mons, ajoute le grand Luis. Ce n’est pas le match remis du week-end dernier qui va casser notre bonne dynamique. Mes équipiers se seront d’ailleurs entraînés trois fois cette semaine. Oui, on est aussi en bonne place pour la deuxième tranche, mais on n’en fait pas une obsession. Finir dans le Top 3 nous assurerait aussi une participation au tour final et, vu notre parcours jusqu’ici, on doit pouvoir y arriver", conclut le fils d’Olivier, qui se souvient que la première tranche était passée sous le nez de son équipe in extremis, par la faute d’un but victorieux inscrit à la 94e par le Symphorinois (et néo-Namurois) Tyron Crame à… Tamines !