Condrusien - Haversin: Un (long) dimanche de retrouvailles

"À mi-saison, je pense que je peux dire que je commence à avoir ma place au Condrusien, confirme Quentin, titulaire à 13 reprises jusqu’à présent. L’équipe m’a bien intégré dès le début et je ne crois pas que Damien ait de préférence. On a un gros noyau de 23 joueurs, avec de la concurrence pour moi sur les flancs car Arnaud Defays et Erdi Kosova y sont très bons."

Auteur de 8 buts (dont un face à Haversin lors de la manche aller), Quentin Godfroid se montre satisfait… mais perfectionniste. "Ce n’est pas mal pour une première en P1, mais j’aurais pu en mettre quelques-uns de plus." Fera-t-il mieux contre ses anciens coéquipiers ? "Je sais qu’ils sont mal embarqués mais, sur le terrain, il n’y aura pas de pitié, avertit le n°25. S’il faut marquer, on marquera. On a encore un coup à jouer pour la 2e tranche, il faut absolument gagner. C’est dommage d’être allé perdre à Biesme mais c’est toujours faisable. On doit encore tous les deux jouer contre Loyers."

La façon dont Condrusiens et Biesmois négocieront l’obstacle loyersois pourrait bien faire la différence au décompte. "On va tout faire pour prendre des points contre Loyers. À l’aller, on avait perdu 3-1 en étant réduit à dix car j’avais pris une rouge, rappelle Colin Henrot. Mais d’abord, il faut gagner contre Haversin." Bizarre à dire après 3 ans passés chez les Jaune et Noir. "C’est sûr, mais maintenant je joue pour le Condrusien et on ne va pas laisser gagner Haversin parce que c’est mon ancien club." Des retrouvailles que le médian de 22 ans a d’autant plus envie de disputer qu’il en avait été privé à l’aller. "On a cru que j’étais suspendu pour le match à Haversin alors que c’était en réalité pour le suivant. On s’en est rendu compte trop tard et je n’étais pas sélectionné. Je n’en veux à personne, ça arrive, relativise Colin. Mais j’ai donc hâte de revoir et jouer face à mes amis. Dans le milieu, je devrais sans doute être face à des gars comme Julien Solot, Grégory Corhay ou Jonathan Gonset, le beau-frère de Quentin."

Si Quentin et Colin découvrent tous les deux l’élite provinciale (Colin l’avait même inaugurée par une titularisation et un but), ce n’est pas le cas d’Antoine Struvay. Le défenseur haversinois de 23 ans avait déjà connu la P1 avec… le Condrusien ! Lanterne rouge, le début de saison de Haversin est forcément moins facile à vivre. Mais Antoine n’en perd pas sa motivation et sait tempérer. "J’ai déjà connu ça avec le Condrusien quand on était monté en D3, précise-t-il. J’espère que l’arrivée de Jean-François va nous faire du bien. C’est un coach motivé et motivant. Le maintien est encore possible, il faut continuer d’aller gratter des points." Et d’embêter les adversaires, comme un certain Godfroid qui devrait faire face à Antoine. "Au match aller, c’était lui que je devais tenir. Mais peu importe qui est en face, je ne regarde pas la tête, juste les pieds, sourit l’Haversinois. Dimanche, ce sera la première fois que je retourne jouer au Condrusien sans faire partie du club." Gare à ne pas se tromper de vestiaire.