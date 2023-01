Victorieuses de 54-65 lors du premier tour, les joueuses de José Araujo avaient dû s’employer pour venir à bout de Picardes au jeu musclé: "N ous n’avions pas fait un grand match, 48 heures avant un déplacement en Eurocoupe, à Lisbonne, et les organismes étaient fatigués, rappelle Émilie Saucin. Les joueuses de Brunehaut étaient très physiques et agressives, je dirais même méchantes. Il y a eu des contacts très limites et dangereux, j’espère que les arbitres ne les laisseront pas jouer de cette manière ce samedi."

Pas question de jouer avec retenue, Namur ne peut pas se permettre de laisser passer ce genre de match. "Nous n’avons pas encore fait de faux pas contre une équipe du bas de classement. Pour continuer sur cette voie, nous devons aborder la rencontre sérieusement et le résultat suivra, commente l’intérieure. On doit rentrer directement dans le match et installer au plus vite un écart pour pouvoir gérer la deuxième mi-temps."

Malade ce mercredi, Émilie Saucin sera bien de la partie ce samedi soir. "Nous jouerons dans des conditions plus clémentes que lors de la première confrontation, même si certaines joueuses ne sont pas à 100%, ajoute-t-elle. On fait en fonction des petits soucis de chacune mais nous sommes rarement dix à l’entrainement." Aaliyah Wilson et Sarah Dossou sont incertaines.