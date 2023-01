Bastien Lorent vit sûrement une des saisons les plus contrastées de sa carrière. Alors que l’équipe anhétoise qu’il coache écrase la concurrence en P1 dames, celle au sein de laquelle il évolue, à Floreffe, surnage en fond de tableau de sa série. "C’est paradoxal, en effet. Tout se passe bien avec Anhée. J’y prends beaucoup de plaisir. Et heureusement, car si je devais enchaîner les défaites des deux côtés, ce serait dur pour le moral, confie l’attaquant de Floreffois qui avaient pourtant connu un début de parcours intéressant. On avait bien commencé ce championnat. Puis, les blessures sont arrivées, et notamment celle d’Arnaud Heine, dont l’absence jusqu’au terme de la saison fait mal. Il avait “détruit” l’adversaire à l’aller, contre Walhain (NDLR: victoire 3-1), mais il l’a directement payé, physiquement. Maxime Art se plaint, lui, de douleurs à l’épaule et au genou depuis un bout de temps. Il n’était pas là contre Leefdaal, un autre concurrent direct, début janvier. Il aurait aussi pu faire une grosse différence. Avec tout cela, la motivation a fini par régresser et cela se ressent à l’entraînement. Le lundi, on se retrouve par exemple avec une moitié de groupe. On savait qu’on ne serait pas au complet, mais quand même pas à ce point-là."

Un simple coup d’oeil au classement suffit à évaluer l’impact qu’aura ce "derby". Grâce à leur succès sur Haasrode voici deux semaines, les Brabançons ont cédé la place de premier relégable aux Sambriens. "Avec deux descendants confirmés, ce sera un match à six, neuf ou même douze points. Si on perd, on n’aura plus notre sort entre nos mains, sauf à réaliser de grosses performances. Et ce, même s’il restera un déplacement essentiel à Baudour. Et un autre à Chaumont, où il serait intéressant d’engranger aussi."

La confiance, pas la pression

Du côté brabançon, le récent 6 sur 9 a fameusement fait remonter la cote des boys de David Ittelet. "La venue de Leefdaal, fin décembre, était super-importante. On l’a abordée sans stress et on a gagné assez facilement, explique le libero Damien Bouvier. Puis, avec la trêve assez longue qui a suivi, j’ai eu un peu peur que la reprise soit compliquée. Mais on a accueilli Haasrode l’esprit libéré, sachant qu’on n’aurait rien à perdre. Au contraire des leaders, qui jouent avec une certaine pression du titre. On a tenté notre chance à fond et cela s’est bien passé. On n’a pas su enchaîner ce week-end, à Machelen. Cette saison, on n’a jamais été bons en déplacement et cela s’est encore répété, avec une quinzaine de fautes au service. Dommage, car il y avait un bon coup à réaliser."

Les Walhinois devraient donc se réjouir de retrouver leurs pénates, pour ce duel à l’enjeu considérable. "Mathématiquement, on ne serait pas encore hors d’atteinte, mais un succès ce samedi nous donnerait une bonne bouffée d’air, alors qu’on recevra encore Baudour. Deux victoires en trois matchs, cela ne constitue pas un échantillon très représentatif. Je ne vais donc pas dire qu’on part favoris, mais certainement avec une bonne dose de confiance. On a les atouts pour battre Floreffe. Et si on s’épargne toute pression, cela devrait bien se passer", conclut l’ex-Nivellois.

À partir de ce week-end, en nationales et en promotion, les joueurs de réserve, entraîneur et membres du staff ne doivent plus passer derrière le 1er arbitre lors du changement de côté, mais peuvent passer devant le 2e, comme avant le Covid. En provinciale (pas de second arbitre), l’ANCV avait déjà repris l’ancien protocole, depuis le début de la saison.