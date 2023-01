Tamines transfère finalement trois joueurs offensifs

Tamines voulait recruter deux attaquants pour tenter de relever la tête en D3. Ils seront finalement trois. "La première recrue s’appelle Aron Katuma Ngoyi (22 ans) e t non Ayron Brulez comme communiqué durant la semaine dans un premier temps, précise le club. C’est un attaquant d’origine congolaise qui peut également jouer comme ailier. Il est arrivé du Congo à l’âge de 5 ans et a fait ses débuts au club de Mont-sur-Marchienne/Collège avant de rejoindre le SC Montignies pour partir rapidement en équipe de jeunes au Standard à Genk (U13) et au Sporting de Charleroi (U14). Il a ensuite pris la direction de Mouscron, puis est parti en Italie où il a évolué à Novara, La Spal et Udinese avant de rejoindre Bastia où il n’a pratiquement pas joué avec le début de la crise sanitaire. Il s’entraînait depuis le début de saison avec le club de La Louvière Centre, sans contrat."