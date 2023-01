Après avoir affronté les Jamboises le week-end dernier, les Plantoises sont prêtes à retrouver leurs voisines ce samedi soir. "Il faudra montrer de la constance durant 40 minutes, indique le coach namurois, Antonin Gillet. Et l’enchaînement des rencontres (trois matches en l’espace de 7 jours), n’est pas un souci, au contraire. Nous sommes en manque de rythme et cela va être bénéfique pour nous."

Finaliste l’an dernier, les Noires en ont fait leur objectif principal cette saison. "C’est clair, c’est toujours chouette de vivre des moments pareils. J’ai la chance de pouvoir vivre les demi-finales tant chez les dames que les hommes avec Malonne. Pour les deux, j’espère évidemment arriver au bout." La surprise de la Coupe, c’est le Mosa. Après avoir sorti Loyers au tour précédent, les Jamboises s’invitent dans le carré final. "La clé sera la défense, souligne le mentor jambois, Florent Seidoff. Nous savons que notre limite de points encaissés par quart-temps est de 15. Le week-end dernier, en championnat, nous en avons pris 24. La différence sera faite la. Il faut éviter d’être mis en dehors dès la rencontre aller pour pouvoir jouer quelque chose lors du retour à la maison. " Geubel, malade durant la semaine, est incertaine pour ce samedi.

Faulx - Natoye B (d. 15 h)

Tombeuse de Boninne en quart de finale, les Falsitombiennes retrouvent une nouvelle fois une équipe de jeunes sur la route de la finale avec Natoye. Loin d’être un cadeau pour Alain Alexis qui a annoncé aux filles qu’il stopperait en fin de saison. "Nous ne serons que sept ce dimanche avec Baldo et Depouhon blessées, note l’entraîneur. Maureen Cardinal avait même repris avec le groupe mais lors du premier entraînement, elle s’est fait une double entorse."

Pas les meilleures conditions avant d’accueillir les Condrusiennes. "On va faire ce que l’on peut, cela reste un match de Coupe, tout est possible. Mais en face, il y aura du rythme, ce sont toutes des joueuses habituées à s’entraîner trois fois semaines et certaines d’évoluer en régionale. Cette Coupe reste tout de même importante tant pour les filles que pour moi."

Pour les Jaunes, après avoir éliminé deux P2 (Maillen et Loyers C), elles affrontent enfin une P1. "Méfiance car c’est une opposition de style, souligne le coach natoyen, Amory Cleymans qui ne pourra pas compter sur Demoulin (vacances) et Delvaux (blessée). C’est une équipe expérimentée et qui axe son jeu sur le côté inside. Tout le contraire de nous. Puis, dans leur petite salle, tout le monde sait que ce n’est pas facile. À nous d’imposer notre rythme."