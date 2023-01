« Ce n’est pas un cadeau: Jamin le mérite »

Quand a-t-il décidé de le sélectionner pour le Championnat du Monde ? "Cela s’est fait en plusieurs étapes . J’avais déjà remarqué qu’il marchait bien sur les premiers cyclo-cross, comme quand il s’était classé quatrième à Beringen. J’ai donc voulu lui donner une chance pour le Championnat d’Europe, qui avait lieu, en plus lieu, à la Citadelle de Namur. Il y a fait une très bonne impression."

Une semaine après avoir terminé cinquième du très difficile cyclo-cross du Koppenberg, Antoine Jamin a terminé à cette même place (et premier Belge) du Championnat d’Europe. "Il a longtemps lutté pour le podium, c’est assez significatif de son niveau, sur les parcours durs. Il a continué à enchaîner de bons résultats. Sa sélection pour le Championnat du Monde n’est donc pas un cadeau: il la mérite ! Nous avions décidé de prendre le même groupe sur les précédentes manches de la Coupe du Monde, à Zonhoven et à Benidorm, et sur la prochaine."

Qui a lieu ce week-end, à Besançon, en France. "Je suis content qu’il soit ici. Je me souviens que le dernier Wallon présent au Championnat du Monde, c’était Quentin Bertholet, il y a bien dix ans."

C’était même en 2009, déjà à Hoogerheide, aux Pays-Bas, où aura lieu l’édition 2023. Pour la petite histoire, Sven Vanthourenhout s’était classé septième dans l’épreuve des pros remportée par Niels Albert. Le Hennuyer Bertholet avait fait sixième dans l’épreuve des espoirs (dominée par l’Allemand Philip Walsleben, un ancien vainqueur d’étape du… Tour de Namur). "De plus en plus de gens me disent que cela bouge en Wallonie pour le cyclo-cross, c’est vraiment une bonne chose. La présence de Jamin au Mondial va aussi dans ce sens."